После операции кот стал ленивым и толстым — спасла одна замена в питании

Стерилизация или кастрация — одна из самых распространённых и полезных процедур для домашних кошек. Она помогает снизить риск заболеваний, контролировать численность животных и нередко положительно сказывается на их поведении. Однако вместе с этим в организме питомца происходят серьёзные изменения, и питание перестаёт быть "как раньше". Именно здесь на первый план выходит специализированный корм для кастрированных кошек.

Как меняется организм после операции

После стерилизации уровень половых гормонов у кошки резко падает. Это замедляет обмен веществ, снижает активность и уменьшает расход энергии. При этом аппетит у многих питомцев, напротив, увеличивается — мозг хуже контролирует чувство насыщения, и животное может постоянно хотеть есть.

Ветеринар Аглая Триндаде отмечает, что при сохранении прежнего рациона кошка будет получать больше калорий, чем способна расходовать, что практически неизбежно приведёт к набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, важно перейти на питание с пониженной калорийностью.

Особенности корма для стерилизованных кошек

Корм для кастрированных животных создаётся с учётом их новых потребностей. Обычно он содержит:

меньше жиров и калорий;

больше клетчатки для долгого чувства сытости;

повышенное количество качественного белка;

сбалансированные минералы для защиты мочевыводящих путей.

"Такое питание помогает контролировать вес, сохранять здоровье печени и снижать риск образования кристаллов в моче, что особенно актуально для кастрированных котов", — подчёркивает ветеринар.

Пример оптимального рациона

Одним из подходящих вариантов специалисты называют Purina Pro Plan Sterilized с технологией OptiRenal. В составе — антиоксиданты, омега-3 и омега-6 кислоты, аминокислоты и курица как источник белка. Этот корм не только помогает удерживать вес в норме, но и поддерживает здоровье почек, способствует насыщению и предотвращает образование волосяных комков.

Нужно ли это каждой кошке?

Большинству стерилизованных кошек, особенно живущих в квартире, такой корм действительно необходим. Исключения возможны только при особых медицинских показаниях, поэтому перед сменой питания стоит проконсультироваться с ветеринаром. Важно вводить новый рацион постепенно — в течение примерно недели, смешивая его со старым, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Как дополнительно контролировать вес

Даже при идеальном корме хозяину стоит уделять внимание физической активности и режиму питания питомца:

дозировать корм по нормам;

ограничивать количество лакомств;

стимулировать игру с помощью игрушек, коробок, когтеточек;

регулярно посещать ветеринара для контроля веса.

Соблюдая эти рекомендации, можно надолго сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение любимца.