Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Берёза, медведь, водка: какие вопросы иностранцев сбивают русских с толку

Путешественница развенчала мифы о России — от географии до стереотипов о водке

Какие стереотипы о России до сих пор живут в умах иностранцев? Ответ на этот вопрос хорошо знает российская тревел-блогерша, ведущая блог "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен". Путешествуя по разным странам, она регулярно сталкивается с одними и теми же вопросами — порой наивными, а иногда и довольно абсурдными.

Только Москва и Питер?
Одним из самых распространённых вопросов, который ей задают за границей, звучит так:
"Вы из Москвы? Или из Санкт-Петербурга?"

Блогерша объясняет, что для многих иностранцев Россия ограничивается двумя городами, и другие названия им практически не знакомы. География родной страны оказывается для собеседников неожиданно широкой, и часто вызывает искреннее удивление.

А что насчёт водки?
Второй популярный вопрос — уже не о географии, а о… напитках.

"Правда, что все русские девушки пьют водку?" — удивлённо спрашивают туристы, с которыми она знакомится.

Реакция блогерши на это — смесь смеха и растерянности.

— Когда я это слышу, то не могу поверить ушам! — пишет она. — Но, увы, многие в это верят. Приходится объяснять, что даже среди мужчин далеко не каждый пьёт, а уж среди женщин — и подавно.

Разрушая мифы
Своими рассказами в блоге она старается менять образ России в глазах иностранцев: показывает повседневную жизнь, делится культурными наблюдениями и развенчивает шаблоны. Такой подход помогает не только разрушать стереотипы, но и открывает для читателей Россию с новой, более человеческой стороны.

