10 000 шагов можно не высчитывать: значение имеет совсем другой эффект нагрузки

Количество пройденных шагов перестало быть главным критерием здоровья, уступив место интенсивности нагрузки, заявил фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев. Специалист подчеркнул, что для поддержания тонуса организма критически важна скорость циркуляции крови, а не формальные цифры на экране смартфона.

Ранее сообщалось, что для снижения риска деменции и депрессии достаточно непрерывной ходьбы от тринадцати минут, а наиболее выраженный оздоровительный эффект наблюдается при прогулках длительностью от тридцати шести минут. Исследования подтверждают: регулярная быстрая ходьба сокращает вероятность когнитивных нарушений на 51 процент в течение пяти лет.

Мосалев отметил, что сегодня экспертное сообщество делает акцент на механике процесса: при движении ускоряется кровоток, что насыщает мозг и внутренние органы кислородом. Регулярная тренировка сердца через динамические нагрузки позволяет дольше сохранять жизнедеятельность тканей на высоком уровне.

"Раньше задача была просто "оцифровать" некую минимальную ежедневную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на центральную нервную систему. Человеку было проще считать шаги с помощью примитивных устройств. Сейчас пошли дальше и стали говорить не что нужно, а для чего нужно. Мы ускоряем циркуляцию крови по организму", — пояснил Мосалев.

Специалист добавил, что интенсивная ходьба до магазина и обратно в течение получаса может быть эффективнее, чем формальное выполнение нормы в десять тысяч шагов, накопленных за день в низком темпе. При этом чрезмерная активность без учета пульсовых зон может быть контрпродуктивной. Важно следить за тем, чтобы давление не зашкаливало, а показатели пульса лишь умеренно превышали состояние покоя. Грамотно выстроенная кардиотренировка должна обеспечивать стабильный объем прогоняемой крови без риска для самочувствия.

"Речь не о шагах даже, а об объеме крови, которая прогоняется через организм. Чем интенсивнее, чем больше давление внутреннее, тем больше пользы для организма. У нас есть пульс покоя, чуть выше — это организму полезно. Чтобы свет не выключался и давление не зашкаливало", — рассказал эксперт.

Стоит учитывать, что даже кратковременная физическая нагрузка способна запустить восстановительные процессы в нервной системе. Ученые доказали, что регулярная физическая активность делает мозг биологически моложе. При этом для достижения результата не всегда требуются изнурительные занятия в спортзале — правильные упражнения без зала, основанные на смене темпа и ритма ходьбы, успешно укрепляют мышцы ног и поддерживают общий тонус.

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