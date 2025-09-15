Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гвинет Пэлтроу
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:59

За улыбкой на фото — годы борьбы: как Пэлтроу строила отношения с дочерью мужа

Семейная жизнь Гвинет Пэлтроу часто оказывается в центре внимания прессы, но сама актриса предпочитает говорить о личном только в особых случаях. Одним из таких моментов стал день рождения падчерицы Изабеллы Фэлчак, которой недавно исполнился 21 год. Звезда посвятила девушке тёплый пост в социальных сетях, где призналась, что роль мачехи стала для неё настоящим испытанием и важным этапом взросления.

Тёплые слова в честь дня рождения

В опубликованном послании Пэлтроу не стала скрывать своих эмоций. Она обратилась к Изабелле с искренними словами благодарности за уроки любви и мудрости, которые получила в процессе воспитания.

"С днем рождения, моя малышка. Ты так многому научила меня в плане любви. Мне повезло быть твоей мачехой", — написала актриса под фотографией именинницы.

На снимке Изабелла запечатлена с широкой улыбкой, что только усилило эмоциональный эффект от послания. Для поклонников актрисы это стало редким случаем: Гвинет нечасто делится подробностями о своей семейной жизни с детьми мужа.

Как Пэлтроу стала мачехой

Актриса вышла замуж за сценариста и продюсера Брэда Фэлчака в 2018 году. Именно тогда она стала мачехой его детей от первого брака — Изабеллы и Броуди. Для самой Гвинет это было новым опытом, ведь к тому моменту у неё уже подрастали двое собственных детей: дочь Эппл и сын Мозес, которых она родила в браке с музыкантом Крисом Мартином.

Фэлчак воспитывал детей вместе с бывшей супругой Сюзанной Булник, с которой расстался в 2013 году после двадцати лет брака. Несмотря на непростую историю, ему удалось сохранить хорошие отношения с детьми, и Гвинет пришлось вписываться в уже устоявшуюся систему.

Испытания роли мачехи

Позднее актриса откровенно призналась, что её отношения с дочерью мужа складывались непросто. В одном из эпизодов подкаста, куда она пригласила Брэда, Пэлтроу рассказала, что первые годы были полны напряжения. Девушка будто проверяла, насколько далеко мачеха готова зайти ради сохранения семьи.

"Один из самых важных уроков, которые я усвоила благодаря отношениям с твоей дочерью — которые сейчас складываются просто фантастически — заключается в том, что это было своего рода испытание", — призналась Пэлтроу.

По её словам, тогда она поняла: нужно показать ребёнку, что новая взрослая в её жизни не станет соперницей и не попытается заменить мать.

"Я собиралась быть для нее тем человеком, который всегда любит и прощает, даже если она ведет себя плохо", — отметила актриса.

Эти слова ясно отражают подход Пэлтроу к воспитанию: терпение, мягкость и безусловная поддержка.

