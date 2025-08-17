Огненная угроза Туве: как спасают чабанские стоянки и курорт Чедер

В Республике Тыва продолжаются работы по ликвидации степных пожаров в Каа-Хемском и Кызылском районах. На месте происшествий работают оперативные группы МЧС, представители местных властей и добровольные пожарные команды. Их главная задача — не допустить распространения огня на чабанские стоянки и территорию курорта Чедер.

В Каа-Хемском районе, в 7 км восточнее села Бурен-Хем, пожар охватил 60 га степной территории. На месте работают 40 человек и 8 единиц техники. По данным спасателей, угрозы населённым пунктам нет. В Кызылском районе, в 8 км от курорта Чедер, задействованы 63 человека и 16 единиц спецтехники. К утру 17 августа оба возгорания удалось локализовать.

Сейчас пожарные продолжают мониторить ситуацию, чтобы предотвратить возможное повторное возгорание. Власти и МЧС призывают местных жителей соблюдать осторожность и немедленно сообщать о любых признаках огня.