Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Кинг
Стивен Кинг
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:32

Детская сказка глазами короля ужасов: странный эксперимент Стивена Кинга

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"

Американский мастер ужасов и один из самых популярных авторов современности Стивен Кинг готовит для читателей неожиданный проект — собственную версию сказки "Гензель и Гретель". Писатель решил переосмыслить классическую историю братьев Гримм, оставив узнаваемый сюжет, но добавив новые детали и исключив некоторые элементы.

Новая трактовка старой истории

Кинг сообщил, что его пересказ сохранит ключевые линии оригинала. Однако он намерен ввести эпизод со сновидением и убрать эпизод с уткой, которая помогает детям переправиться через воду. Сам писатель убеждён, что суть сказок — в их пугающей природе.

"Сказки должны быть страшными. Думаю, потому что они дают детям возможность испытать взрослые эмоции. Это и есть самая сложная часть. Хорошая сторона в том, что они дают им счастливый конец. Мы все надеемся, что все закончится хорошо", — отметил писатель Стивен Кинг.

Таким образом, его версия сохранит баланс между мраком и надеждой, что особенно важно для произведений, предназначенных юной аудитории.

Иллюстрации Мориса Сендака

Особое внимание привлекает визуальное оформление издания. В книгу включат рисунки известного американского иллюстратора Мориса Сендака, скончавшегося в 2012 году. Художник создавал изображения ещё в 90-е годы, работая над оперной постановкой по мотивам "Гензеля и Гретель". Его наследники предложили использовать эти работы, чтобы они, наконец, стали доступны широкой публике.

Работа как терапия

Писатель признался, что работа над сказкой стала для него не только творческим экспериментом, но и способом справиться с собственными трудностями. После операции по замене тазобедренного сустава, осложнённой последствиями автокатастрофы 1999 года, он переживал болезненный период.

"Мне было очень больно и некомфортно. Это помогло мне отвлечься. Это было что-то новое. Писательство всегда было для меня своего рода спасением", — сказал Стивен Кинг.

Таким образом, создание книги стало для него настоящей формой исцеления.

Личные предпочтения писателя

Кинг не раз подчеркивал, что "Гензель и Гретель" всегда оставалась одной из его любимых сказок. Наряду с ней он выделяет и другую книгу, оказавшую сильное влияние на его детство, — "500 шляп Бартоломью Каббинса" Доктора Сьюза.

"Написание этой сказки было захватывающим приключением. Я долго писал о смелых и вдумчивых детях, и это было словно возвращение к истокам", — добавил писатель Стивен Кинг.

История сказки

Сюжет о брате и сестре, брошенных в лесу, появился в публикациях братьев Гримм в начале XIX века. В самых ранних версиях злодейкой выступала мать детей, позднее её заменили на мачеху, а финал обрёл религиозный оттенок. Центральная идея истории — испытание, через которое дети проходят, чтобы обрести силу и надежду, — сделала её одной из самых известных в мировом фольклоре.

Сегодня "Гензель и Гретель" вдохновляет не только писателей, но и музыкантов, художников, кинематографистов. Книга Кинга продолжит эту традицию, но придаст истории новый эмоциональный объём.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певица BEARWOLF рассказала, как стихи помогли ей начать музыкальную карьеру сегодня в 10:56

Танец не спас, спасла музыка: драматический путь певицы BEARWOLF

BEARWOLF рассказала, как кризис открыл для неё новые горизонты и привёл в музыку. Узнайте, почему её путь начался со стихов.

Читать полностью » PEOPLE: Тейлор Свифт и Трэвис Келси не спешат назначать дату свадьбы сегодня в 9:50

Любовь без дедлайнов: почему Свифт и Келси не спешат к алтарю

Тейлор Свифт и Трэвис Келси наслаждаются счастьем после помолвки и не спешат к следующему шагу. Почему пара решила повременить со свадьбой?

Читать полностью » Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции сегодня в 8:24

Вдова Хогана готова к суду: трагедия грозит перерасти в громкий процесс

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в роковой ошибке и готовится к суду. Семья настаивает на расследовании причин его внезапной смерти.

Читать полностью » Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly сегодня в 7:18

Дженнифер Лопес в ярости: преображение бывшего мужа стало личной обидой

Бен Аффлек удивил поклонников и разозлил Дженнифер Лопес неожиданным преображением — его новый стиль обсуждает весь Голливуд.

Читать полностью » Анастасия Волочкова раскритиковала пластическую операцию дочери Даны Борисовой сегодня в 6:13

День рождения под наркозом: подарок Даны Борисовой дочери вызвал жёсткий ответ Волочковой

Балерина резко осудила решение Даны Борисовой подарить дочери пластику на 18-летие. Эта история вызвала горячие споры в обществе.

Читать полностью » Жена Брюса Уиллиса объяснила, почему актёр с деменцией живёт в клинике сегодня в 5:09

За закрытыми дверями: решение, которое изменило жизнь Брюса Уиллиса

Жена Брюса Уиллиса объяснила, почему семья приняла тяжёлое решение разъехаться. Эмма Хеминг впервые открыто рассказала, что стоит за этим шагом.

Читать полностью » Звезда сегодня в 4:05

Звезда "Спасателей Малибу" пережила операцию: болезнь оказалась агрессивнее, чем думали

Звезда культового сериала решилась на откровенное признание: операция, диагноз и поддержка поклонников изменили её жизнь.

Читать полностью » Удав и кот Матроскин признаны самыми умными героями советских мультфильмов — опрос сегодня в 3:58

Герои детства снова в строю: кого россияне назвали самыми умными в мультиках

Какие качества зрители ценят в героях старых мультфильмов и чему именно они учат детей? Исследование показало неожиданные итоги голосования.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи назвали последствия выполнения 30 отжиманий каждый день
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Наука и технологии

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet