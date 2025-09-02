Детская сказка глазами короля ужасов: странный эксперимент Стивена Кинга

Американский мастер ужасов и один из самых популярных авторов современности Стивен Кинг готовит для читателей неожиданный проект — собственную версию сказки "Гензель и Гретель". Писатель решил переосмыслить классическую историю братьев Гримм, оставив узнаваемый сюжет, но добавив новые детали и исключив некоторые элементы.

Новая трактовка старой истории

Кинг сообщил, что его пересказ сохранит ключевые линии оригинала. Однако он намерен ввести эпизод со сновидением и убрать эпизод с уткой, которая помогает детям переправиться через воду. Сам писатель убеждён, что суть сказок — в их пугающей природе.

"Сказки должны быть страшными. Думаю, потому что они дают детям возможность испытать взрослые эмоции. Это и есть самая сложная часть. Хорошая сторона в том, что они дают им счастливый конец. Мы все надеемся, что все закончится хорошо", — отметил писатель Стивен Кинг.

Таким образом, его версия сохранит баланс между мраком и надеждой, что особенно важно для произведений, предназначенных юной аудитории.

Иллюстрации Мориса Сендака

Особое внимание привлекает визуальное оформление издания. В книгу включат рисунки известного американского иллюстратора Мориса Сендака, скончавшегося в 2012 году. Художник создавал изображения ещё в 90-е годы, работая над оперной постановкой по мотивам "Гензеля и Гретель". Его наследники предложили использовать эти работы, чтобы они, наконец, стали доступны широкой публике.

Работа как терапия

Писатель признался, что работа над сказкой стала для него не только творческим экспериментом, но и способом справиться с собственными трудностями. После операции по замене тазобедренного сустава, осложнённой последствиями автокатастрофы 1999 года, он переживал болезненный период.

"Мне было очень больно и некомфортно. Это помогло мне отвлечься. Это было что-то новое. Писательство всегда было для меня своего рода спасением", — сказал Стивен Кинг.

Таким образом, создание книги стало для него настоящей формой исцеления.

Личные предпочтения писателя

Кинг не раз подчеркивал, что "Гензель и Гретель" всегда оставалась одной из его любимых сказок. Наряду с ней он выделяет и другую книгу, оказавшую сильное влияние на его детство, — "500 шляп Бартоломью Каббинса" Доктора Сьюза.

"Написание этой сказки было захватывающим приключением. Я долго писал о смелых и вдумчивых детях, и это было словно возвращение к истокам", — добавил писатель Стивен Кинг.

История сказки

Сюжет о брате и сестре, брошенных в лесу, появился в публикациях братьев Гримм в начале XIX века. В самых ранних версиях злодейкой выступала мать детей, позднее её заменили на мачеху, а финал обрёл религиозный оттенок. Центральная идея истории — испытание, через которое дети проходят, чтобы обрести силу и надежду, — сделала её одной из самых известных в мировом фольклоре.

Сегодня "Гензель и Гретель" вдохновляет не только писателей, но и музыкантов, художников, кинематографистов. Книга Кинга продолжит эту традицию, но придаст истории новый эмоциональный объём.