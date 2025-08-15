Стивен Кинг назвал, кто должен сыграть его в кино — выбор удивит даже фанатов

Кто мог бы сыграть Стивена Кинга в байопике? Сам "король ужасов" уже придумал идеальный каст и, как обычно, не обошёлся без шуток. В беседе с изданием The Guardian, где он отвечал на вопросы читателей, писатель рассказал, кого видит в роли самого себя.

"Я бы хотел, чтобы меня сыграл красивый ведущий актер, но вряд ли Брэд Питт согласится. Он куда симпатичнее меня", — заметил с присущей ему иронией Кинг.

После этого автор признался, что реалистичнее было бы выбрать кого-то старше.

"Я уже в возрасте, так что, пожалуй, Кристофер Ллойд или… Как там зовут того высокого актера из "Твин Пикса"? Кайл МакЛоклен", - заявил Кинг.

Почему именно они

Кристофер Ллойд для многих навсегда останется доктором Эмметом Брауном из культовой трилогии "Назад в будущее". В его фильмографии — и драматическая роль в "Пролетая над гнездом кукушки", и готическая комедия "Семейка Аддамс". Кайл МакЛоклен известен прежде всего как агент Купер из "Твин Пикса", а также по работам с Дэвидом Линчем — "Синий бархат" и "Дюна". В последние годы актёр снялся в сериале "Фоллаут", адаптации популярной видеоигры.

Чем живёт Стивен Кинг сейчас

В той же беседе Кинг признался, что на отдыхе предпочитает британские детективы. Сейчас он увлечён романом Эвелин Кларк The Ending Writes Itself — историей о группе людей, застрявших на шотландском острове.

Кроме того, писатель поделился советом для начинающих авторов. Он считает, что вдохновение часто приходит из реального, подчас тяжёлого опыта.

"Думаю, любая работа, связанная с физическим трудом — то, что в США называют синими воротничками, — хороший опыт для писателя", — поделился писатель.

Собственный путь Кинг начал после того, как работал уборщиком на фабрике и сталкивался с крысами в подвале. Этот опыт, по его словам, научил его замечать детали и находить истории там, где другие видят только рутину.