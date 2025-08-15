Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Кинг
Стивен Кинг
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:58

Стивен Кинг назвал, кто должен сыграть его в кино — выбор удивит даже фанатов

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике

Кто мог бы сыграть Стивена Кинга в байопике? Сам "король ужасов" уже придумал идеальный каст и, как обычно, не обошёлся без шуток. В беседе с изданием The Guardian, где он отвечал на вопросы читателей, писатель рассказал, кого видит в роли самого себя.

"Я бы хотел, чтобы меня сыграл красивый ведущий актер, но вряд ли Брэд Питт согласится. Он куда симпатичнее меня", — заметил с присущей ему иронией Кинг.

После этого автор признался, что реалистичнее было бы выбрать кого-то старше.

"Я уже в возрасте, так что, пожалуй, Кристофер Ллойд или… Как там зовут того высокого актера из "Твин Пикса"? Кайл МакЛоклен", - заявил Кинг.

Почему именно они

Кристофер Ллойд для многих навсегда останется доктором Эмметом Брауном из культовой трилогии "Назад в будущее". В его фильмографии — и драматическая роль в "Пролетая над гнездом кукушки", и готическая комедия "Семейка Аддамс". Кайл МакЛоклен известен прежде всего как агент Купер из "Твин Пикса", а также по работам с Дэвидом Линчем — "Синий бархат" и "Дюна". В последние годы актёр снялся в сериале "Фоллаут", адаптации популярной видеоигры.

Чем живёт Стивен Кинг сейчас

В той же беседе Кинг признался, что на отдыхе предпочитает британские детективы. Сейчас он увлечён романом Эвелин Кларк The Ending Writes Itself — историей о группе людей, застрявших на шотландском острове.

Кроме того, писатель поделился советом для начинающих авторов. Он считает, что вдохновение часто приходит из реального, подчас тяжёлого опыта.

"Думаю, любая работа, связанная с физическим трудом — то, что в США называют синими воротничками, — хороший опыт для писателя", — поделился писатель.

Собственный путь Кинг начал после того, как работал уборщиком на фабрике и сталкивался с крысами в подвале. Этот опыт, по его словам, научил его замечать детали и находить истории там, где другие видят только рутину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт рассказала, как начались её отношения с Трэвисом Келси сегодня в 5:17

Браслет, подкаст и стадион: как неловкость превратилась в роман Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Неловкая попытка вручить самодельный браслет на концерте обернулась началом романа Тейлор Свифт и Трэвиса Келси — певица рассказала, как всё было.

Читать полностью » Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в Москве сегодня в 4:12

Всего метр до ресторана — и ДТП: утро невестки Валерии пошло наперекосяк

Невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, оказалась в центре ДТП по дороге в ресторан. Никто не пострадал, но ситуация обернулась несколькими часами стресса.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала о курьёзном вопросе на первом свидании с Трэвисом Келси сегодня в 3:09

Одна фраза, с которой началась громкая история любви Тейлор Свифт

На первом свидании Тейлор Свифт задала Трэвису Келси вопрос, который теперь кажется ей забавным. Что же она спросила у звезды NFL?

Читать полностью » Меган Маркл рассказала, что принц Гарри не любит лобстеров сегодня в 2:05

Откровение Меган Маркл: одна странность Гарри, которая ломает стереотипы о принцах

Во время съёмок шоу Меган Маркл рассказала о неожиданной кулинарной привычке принца Гарри, которая удивила даже её собеседника.

Читать полностью » Павел Дуров опубликовал наставления отца Валерия Дурова в его 80-летний юбилей сегодня в 1:54

"Мораль важнее таланта": как отец Дурова научил сына жить честно

Павел Дуров раскрыл три главных жизненных совета своего отца, профессора Валерия Дурова, которые формировали его характер и помогли взглянуть на жизнь иначе.

Читать полностью » Режиссёр Зак Креггер получит 20 миллионов долларов за перезапуск сегодня в 0:56

Два фильма — и сразу в элиту Голливуда: как режиссёр Зак Креггер сорвал 20 миллионов долларов

Молодой режиссёр Зак Креггер получил контракт на 20 млн долларов за перезапуск "Обители зла" — сделку, доступную лишь голливудской элите.

Читать полностью » Интерес женщин в России к криминальным драмам вырос на 32% в 2025 году вчера в 23:14

Детективы вместо мелодрам: почему женская аудитория резко сменила вкусы

Популярность криминальных драм среди женщин в России выросла на треть — психологи объяснили, что стоит за этим трендом, а эксперты назвали главные хиты.

Читать полностью » Культовая комедия вчера в 22:09

Двадцать лет спустя зомби снова в деле: культовая комедия возвращается в кино в новом виде

Впервые в российских кинотеатрах — культовый хоррор с элементами комедии "Зомби по имени Шон" в 4К и с новой озвучкой, спустя 20 лет после премьеры.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Красота и здоровье

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Наука и технологии

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Красота и здоровье

Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача
Еда

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод
Садоводство

Защита яблонь от монилиоза: сбалансированное питание и устойчивые сорта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru