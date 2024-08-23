Капитализм увел: Степашин сказал, что отговорил Ельцина хоронить Ленина, сославшись на положение в стране

Бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1998-1999 годах, поделился с ТАСС историей о том, как ему удалось отговорить тогдашнего президента Бориса Ельцина от идеи захоронить тело Владимира Ленина.

Воспоминая события того времени, Степашин рассказал, что во время переговоров в Лондоне с министром внутренних дел Великобритании Джеком Стро он получил ранний звонок от Бориса Ельцина. Президент срочно вызвал его в Москву, заявив, что принято решение о захоронении Ленина, и поручил обеспечить порядок в стране в связи с этим.

Степашину удалось переубедить Ельцина, аргументируя это тем, что страна находилась в крайне тяжелой ситуации в конце 1990-х годов. В 1998 году Россия переживала экономический кризис, дефолт, а также политическую нестабильность из-за напряженной обстановки в Государственной Думе. Эти доводы убедили президента, и идея захоронения была отложена. Степашин отметил, что в этом процессе участвовал не только он.

Владимир Ильич Ленин, основатель советского государства, скончался 21 января 1924 года. Через несколько дней, 25 января, Президиум Центрального исполнительного комитета СССР постановил сохранить его тело в склепе, сделав его доступным для посещения.

Склеп был сооружен у Кремлевской стены на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции.

В 1974 году комплекс "Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены" был взят под государственную охрану как памятник истории, а в 1990 году он стал частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе ансамбля Красной площади и Кремля.

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