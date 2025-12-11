Стены для тех, кто ждал годы: ввод новых домов меняет карту социальной поддержки Приморья

В Приморье отмечено продвижение в реализации программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: региональные власти сократили очередь впервые за несколько лет. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. На заседании профильного комитета депутаты и представители министерства труда обсудили текущие результаты и планы на год.

Сокращение очереди и текущие показатели

По информации министерства труда и социальной политики, в очереди на получение жилья состоят 5174 человека, из которых 3385 достигли совершеннолетия. В начале 2025 года показатель составлял 5600 человек. Таким образом, очередь уменьшилась на 426 заявителей — динамика, которой в последние годы добиться не удавалось.

Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая сообщила, что в 2024 году на обеспечение жильём было направлено 2,755 млрд рублей, что позволило передать квартиры 760 детям-сиротам. В текущем году предусмотрено 2,523 млрд рублей, из которых уже освоено 97%. На данный момент приобретено 490 жилых помещений по трём механизмам: специализированный найм, сертификаты в рамках федерального законодательства и краевые свидетельства.

"До конца года ожидается ввод в эксплуатацию крупного дома для детей-сирот на улице Русской во Владивостоке, где будет передано 123 квартиры… Всего в 2025 году планируется обеспечить жильем 637 человек", — добавила Светлана Красицкая.

Приоритет для участников специальной военной операции

Отдельное внимание уделено обеспечению жильём детей-сирот, участвующих в специальной военной операции. В списке таких получателей состоит 244 человека. В 2025 году жильём обеспечены уже 65 участников, а с начала действия соответствующих норм — 142 человека. Эта категория остаётся в числе приоритетных, что отражается и в бюджетном распределении, и в графике закупки помещений.

Показатели освоения средств и темпы приобретения квартир указывают на то, что программа реализуется в плановом режиме, несмотря на высокую нагрузку и большой объём обязательств, накопленных предыдущими годами.

Оценка результатов со стороны депутатов

Положительную динамику отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, подчеркнув значимость совместной работы органов власти и депутатского корпуса.

"Хочу поблагодарить правительство Приморского края за работу… У нас было на начало года в очереди 5600 человек, а сейчас 5174, очередь сократилась на 426 человек, чего в последние годы не наблюдалось", — объявил Игорь Чемерис.

По словам парламентария, поступательное снижение очереди демонстрирует системный подход к решению проблемы и подтверждает эффективность предпринятых мер. В ближайшее время работа по обеспечению жильём детей-сирот продолжится в рамках региональных и федеральных программ.