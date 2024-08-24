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Во Владивостоке из-за обрушения подпорной стены под завалами оказались семь автомобилей
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Семь автомобилей оказались под завалами во Владивостоке из-за обрушившейся подпорной стены

Во Владивостоке из-за обрушения подпорной стены под завалами оказались семь автомобилей

Утром 24 августа на улице Славянской во Владивостоке произошло обрушение подпорной стены, в результате которого под завалами оказались семь автомобилей, из которых шесть признаны непригодными для восстановления. К счастью, никто из людей не пострадал.

По информации портала NewsVL.ru, жители близлежащего дома заметили подозрительный треск заранее и успели отогнать свои машины.

Среди разрушенных автомобилей был недавно привезенный из Японии Subaru Forester, который владелец даже не успел поставить на учет.

Фото: Скрин видео NewsVL.ru

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