Стена рухнула, стекла разлетелись: взрыв в жилом массиве превратил подъезды в зону ЧС

Взрыв в жилом квартале Твери привёл к повреждениям нескольких домов и автомобилей — об этом сообщает корреспондент ТАСС. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, специалисты ликвидируют последствия разрушений.

Картина разрушений и работа экстренных служб

По предварительным данным, взрывная волна затронула сразу несколько зданий. В одном из домов оказалась повреждена стена, а стекла выбило до десятого этажа. На прилегающей территории зафиксированы повреждения автомобилей, находившихся в зоне происшествия. Спасатели занимаются разбором обломков, проверяют конструктивные элементы и оценивают степень рисков для жильцов.

Параллельно пожарные подразделения устраняют возгорание, возникшее после взрыва. Они обследуют квартиры, пострадавшие в результате разрушений, и проверяют помещения на предмет скрытых очагов огня. Осмотр проводится поэтажно, чтобы исключить угрозу повторного возгорания.

Уточнение обстоятельств и состояние пострадавших

Причины произошедшего пока не установлены. Специалисты выясняют, что именно могло стать источником взрыва, и оценивают техническое состояние повреждённых конструкций. Информация о возможных пострадавших уточняется, так как доступ в часть помещений осложнён из-за обвалившихся элементов здания.

Следственные и аварийные службы продолжают работу на месте, фиксируя данные для дальнейшего анализа. Район происшествия оцеплен, жильцам оказывают помощь в эвакуации и временном размещении при необходимости.