Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
взрыв
взрыв
© mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:00

Стена рухнула, стекла разлетелись: взрыв в жилом массиве превратил подъезды в зону ЧС

Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС

Взрыв в жилом квартале Твери привёл к повреждениям нескольких домов и автомобилей — об этом сообщает корреспондент ТАСС. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, специалисты ликвидируют последствия разрушений.

Картина разрушений и работа экстренных служб

По предварительным данным, взрывная волна затронула сразу несколько зданий. В одном из домов оказалась повреждена стена, а стекла выбило до десятого этажа. На прилегающей территории зафиксированы повреждения автомобилей, находившихся в зоне происшествия. Спасатели занимаются разбором обломков, проверяют конструктивные элементы и оценивают степень рисков для жильцов.

Параллельно пожарные подразделения устраняют возгорание, возникшее после взрыва. Они обследуют квартиры, пострадавшие в результате разрушений, и проверяют помещения на предмет скрытых очагов огня. Осмотр проводится поэтажно, чтобы исключить угрозу повторного возгорания.

Уточнение обстоятельств и состояние пострадавших

Причины произошедшего пока не установлены. Специалисты выясняют, что именно могло стать источником взрыва, и оценивают техническое состояние повреждённых конструкций. Информация о возможных пострадавших уточняется, так как доступ в часть помещений осложнён из-за обвалившихся элементов здания.

Следственные и аварийные службы продолжают работу на месте, фиксируя данные для дальнейшего анализа. Район происшествия оцеплен, жильцам оказывают помощь в эвакуации и временном размещении при необходимости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на 1 тыс. метров — Центр вулканологии 08.12.2025 в 15:31
Пепел Семеру снова в воздухе: что скрывает активизация самого страшного вулкана Явы

Вулкан Семеру в Индонезии вновь активизировался. Пепел достиг высоты 1 тыс. метров, а местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

Читать полностью » В Рязанской области мужчина попытался угнать машину и уснул в салоне — областная прокуратура 05.12.2025 в 19:16
Мужчина в Рязанской области попытался угнать авто — финал этой истории ошарашил даже полицию

Ночная попытка угона в Рязанской области обернулась неожиданным финалом: злоумышленник не смог завести машину и заснул, что позже определило весь ход дела.

Читать полностью » Женщину ошибочно признали мертвой и доставили в морг — The Sun 05.12.2025 в 9:48
Она была жива: британку объявили умершей, но в морге тело внезапно ожило

В Британии женщину признали умершей и отправили в морг, но там она подала признаки жизни. Почему помощь задержалась на два часа — выясняет полиция.

Читать полностью » Студент Джордж Смит пропал в горах у замка Дракулы — NYP 05.12.2025 в 9:44
Замок Дракулы собирает свою дань: студент из Бристоля пропал без вести после звонка о гипотермии

Британский студент пропал в горах Трансильвании у замка Бран: он успел сообщить о холоде и потере ориентира. Поискам мешают снег и туман.

Читать полностью » В Калининграде пожар в автосервисе повредил электрокары и вызвал эвакуацию баллонов — ТАСС 04.12.2025 в 15:56
В Калининграде сгорели электромобили и Tesla: пожар в автосервисе ставит под вопрос безопасность

Ночью в Калининграде полностью выгорел автосервис по ремонту электрокаров — повреждены десятки машин, включая Tesla. Что известно о причинах и последствиях — в статье.

Читать полностью » В Кызыле собака нанесла тяжёлые травмы семилетнему мальчику, возбуждено уголовное дело 04.12.2025 в 15:55
Когда соседская собака превращается в угрозу: нападение на ребёнка в Кызыле вскрыло серьёзные проблемы

В Туве возбуждено уголовное дело после нападения собаки на семилетнего мальчика. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.

Читать полностью » 74 дома и пять соцобъектов в Кингисеппе остались без водоснабжения из-за аварии — ТАСС 03.12.2025 в 15:36
Когда город остаётся без капли: авария в Кингисеппе обнажила слабые места водной системы

Аварийное отключение электроэнергии в Кингисеппе остановило насосы и оставило без воды десятки домов и социальные учреждения, в городе организован подвоз воды.

Читать полностью » Суд в Омске назначил девять лет колонии мужчине за подрывы банкоматов — Татьяна Булихова 03.12.2025 в 15:36
Охота за 12 миллионами, которая провалилась: омский подрывник услышал приговор

Омский суд вынес приговор по делу злоумышленника, который неоднократно пытался взорвать банкоматы самодельными устройствами, рассчитывая похитить миллионы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Для предотвращения запаха стирайте полотенца при температуре 60°C — эксперты по быту
Мир
Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС
Общество
МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС
Картаполов считает, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования от Европы — ТАСС
Мир
Трамп заявил о глобальной гонке США и Китая за лидерство в сфере ИИ — ТАСС
Наука
Китайские учёные создали гриб, заменяющий мясо — The Independent
Питомцы
Собаки различают человеческие эмоции по запаху — зоологи
Спорт и фитнес
Интенсивные упражнения временно снижают аппетит — Университет Вирджинии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet