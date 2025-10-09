Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:02

Паралич можно победить: революционная терапия стволовыми клетками творит чудеса

Нейральные стволовые клетки вернули подвижность мышам после инсульта

Инсульт остаётся одной из главных причин инвалидности в мире: каждый четвёртый взрослый человек сталкивается с ним в той или иной форме. Даже при успешном лечении многие пациенты теряют способность двигаться, говорить или мыслить ясно. Но группа учёных из США и Швейцарии показала, что нейральные стволовые клетки способны восстанавливать повреждённые участки мозга и даже обращать паралич.

Почему инсульт так опасен

При инсульте мозг испытывает острую нехватку кислорода из-за закупорки сосуда или внутреннего кровоизлияния. Без кислорода нейроны гибнут в течение минут, а мозговая ткань утрачивает способность передавать сигналы. Даже если жизнь пациента удаётся спасти, последствия остаются надолго: нарушаются движения, речь, память.

Современная медицина может восстановить кровоток и поддерживать функции организма, но восстановить утраченные клетки мозга пока не удавалось. Именно поэтому исследователи обратились к возможностям клеточной терапии.

Как проходил эксперимент

Учёные использовали нейральные стволовые клетки человека - особые клетки, которые могут превращаться в различные типы нейронов и клеток нервной системы.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах, у которых искусственно вызывали перманентный инсульт. Чтобы исключить иммунное отторжение, животных предварительно генетически модифицировали.

Через неделю после инсульта учёные ввели стволовые клетки прямо в повреждённый участок мозга.

"Трансплантированные клетки выживали на протяжении всего периода наблюдения, превращаясь в нейроны и вступая во взаимодействие с нейронной сетью хозяина", — отмечают авторы исследования.

Что удалось достичь

Результаты оказались впечатляющими. Через несколько недель наблюдались признаки восстановления мозговой ткани и улучшения двигательных функций.

Основные эффекты:

  • формирование новых кровеносных сосудов вокруг повреждённой зоны;

  • уменьшение воспаления и восстановление защитного гематоэнцефалического барьера;

  • интеграция новых нейронов в существующие нервные цепи;

  • восстановление подвижности у животных, переживших инсульт.

"Трансплантация стволовых клеток фактически обратила вспять патологию движения, вызванную инсультом", — подчеркнули исследователи.

Почему это важно

Впервые учёным удалось не просто замедлить разрушение мозга, а запустить процесс регенерации. Это открывает путь к созданию терапии, которая позволит людям восстанавливаться после инсульта даже через недели или месяцы после события.

Такие методы могут стать особенно значимыми для пациентов с тяжёлыми нарушениями моторики и речи, для которых традиционная реабилитация даёт лишь частичный эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать инсульт необратимым процессом.
    Последствие: пациенты теряют надежду на восстановление.
    Альтернатива: использование стволовых клеток для регенерации тканей мозга.

  • Ошибка: ограничивать лечение только восстановлением кровотока.
    Последствие: сохраняется гибель нейронов и функциональные дефекты.
    Альтернатива: сочетание сосудистой терапии и клеточной трансплантации.

  • Ошибка: начинать реабилитацию слишком поздно.
    Последствие: утрата пластичности мозга.
    Альтернатива: внедрение регенеративных технологий уже на ранних этапах.

Как работают нейральные стволовые клетки

Нейральные стволовые клетки (НСК) — это универсальные клетки, присутствующие в развивающемся мозге и сохраняющиеся в небольших количествах у взрослых. В лаборатории их можно вырастить из эмбриональных клеток или индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC).

После трансплантации НСК способны:

  • замещать погибшие нейроны,

  • стимулировать рост сосудов,

  • высвобождать нейротрофины - белки, защищающие и восстанавливающие нейроны,

  • подавлять воспалительные реакции в повреждённой зоне.

Благодаря этому мозг получает не просто "запасные детали", а стимул к самовосстановлению.

Перспективы для людей

Хотя эксперимент проводился на животных, исследователи уверены: принципы регенерации, выявленные в работе, применимы и к человеку. Следующим шагом станет проверка безопасности технологии на более крупных животных, а затем — клинические испытания на людях.

"Мы видим потенциал в восстановлении функций даже у пациентов, которые пережили инсульт несколько недель назад. Это даёт надежду на качественно новый уровень лечения", — говорится в отчёте команды.

Сравнение подходов

Метод лечения Цель Эффект Ограничения
Медикаментозная терапия восстановление кровотока, профилактика тромбов снижает смертность не восстанавливает утраченные нейроны
Физиотерапия и реабилитация тренировка утраченных функций частичное улучшение моторики зависит от степени поражения
Терапия стволовыми клетками регенерация мозговой ткани восстановление нейронных связей и движений требует подтверждения безопасности у человека

А что если метод внедрят в клинику?

Если технология докажет свою эффективность в клинических испытаниях, она может стать прорывом в нейромедицине. Миллионы людей, страдающих последствиями инсульта, получат шанс на реальное восстановление.

Кроме того, похожие методы могут быть применены для лечения травм спинного мозга, болезни Паркинсона и нейродегенеративных заболеваний.

Мифы и правда

  • Миф: мозг не способен к регенерации.
    Правда: нейральные стволовые клетки сохраняют способность образовывать новые нейроны.

  • Миф: стволовые клетки опасны и вызывают опухоли.
    Правда: современные методы отбора и контроля делают их безопасными при правильной трансплантации.

  • Миф: инсульт необратим.
    Правда: новые исследования показывают, что восстановление возможно.

Интересные факты

  1. У человека ежедневно теряется около 85 тысяч нейронов, но мозг способен компенсировать потери за счёт нейропластичности.

  2. Первые опыты по пересадке стволовых клеток в мозг проводились в 1990-х годах, но тогда не удавалось достичь выживаемости клеток.

  3. Новые методы позволяют "приживать" до 80% трансплантированных клеток.

Исторический контекст

Инсульт на протяжении десятилетий считался приговором: медицина могла лишь облегчить симптомы. Но открытие нейропластичности и разработка технологий стволовых клеток изменили подход к лечению заболеваний мозга. Современные исследования, подобные проекту Университета Ватерлоо и Швейцарской академии наук, доказывают — восстановление мозга после инсульта возможно, и это уже не научная фантастика, а реальная перспектива ближайших лет.

