Генераторы удовольствия: как стволовые клетки превращают в оружие против депрессии — революция в психиатрии

Китайские ученые из Университета китайской академии наук в сотрудничестве с Фуданьским университетом и компанией по клеточной терапии unixell biotechnology достигли значительного прорыва в области лечения депрессии. Их исследование, опубликованное в журнале Сell stem cell, демонстрирует успешную разработку метода превращения человеческих стволовых клеток в вырабатывающие дофамин нейроны, которые затем были пересажены мышам с моделью депрессии, показав положительные результаты в снижении депрессивного поведения и усилении чувства удовольствия.

Большое депрессивное расстройство является одним из основных факторов глобальной заболеваемости, затрагивая сотни миллионов людей по всему миру. Некоторые пациенты страдают устойчивой к лечению депрессией, которая сопровождается такими симптомами, как ангедония — неспособность испытывать удовольствие от ранее приятных занятий. Дофаминергические нейроны, производящие и выделяющие дофамин, играют ключевую роль в мотивации, системе вознаграждения и движении. У пациентов с депрессией и ангедонией часто наблюдается снижение активности дофамина.

Разработка метода получения нейронов A10

В среднем мозге есть три основных подтипа дофаминергических нейронов: a8, a9 и a10. Нейроны a10 особенно важны, так как они играют ключевую роль в поведении, связанном с вознаграждением и мотивацией. Дисфункция системы нейронов a10 связана с психическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению и наркотическую зависимость. Ученые разработали метод создания клеток, подобных a10, путем воздействия на человеческие стволовые клетки особой смесью химических веществ на определенном этапе дифференциации.

Полученные сконструированные нейроны демонстрировали те же молекулярные и электрические свойства, что и естественные нейроны a10. Когда их пересадили мышам с искусственно спровоцированной хроническим стрессом депрессией, страдавших от апатии и потери удовольствия, это привело к явному улучшению, подобному тому, что оказывают антидепрессанты. Среди эффектов — ослабление ангедонии и поведенческого отчаяния — состояния, при котором животные перестают пытаться избежать стрессовых ситуаций, таких как угроза утопления, и становятся неподвижными.

Интеграция пересаженных нейронов и перспективы клеточной терапии

Эксперименты показали, что пересаженные нейроны успешно интегрировались в нейронные цепи, включая получение сигналов от окружающих нейронов, "демонстрируя свой потенциал для восстановления связанных с дофамином путей”. Главное преимущество такого лечения — его узконаправленное действие по сравнению с традиционной фармакологией, которая часто вызывает множество побочных эффектов. Это открывает новые перспективы для лечения нейропсихиатрических расстройств путем прямого воздействия на участки мозга, участвующие в регуляции настроения, и их восстановления.

Исследователи подчеркивают, что данное исследование предоставляет доказательства концепции, подтверждающей возможность использования клеточной терапии для лечения психических расстройств путем целенаправленного восстановления дисфункциональных нейронных цепей. Авторы заключают, что это исследование предоставляет убедительные доказательства концепции [терапии на основе нейронов a10] для клинического лечения большой депрессии и расширяет потенциальные возможности клеточной терапии для психических расстройств.

