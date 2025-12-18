Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у врача
Девушка у врача
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:06

Революция в лечении суставов: новый препарат не просто обезболивает, а ремонтирует хрящ

Новый препарат SN101 защищает суставной хрящ от разрушения — Ли

Разработчики стволоклеточной терапии для остеоартрита предложили неожиданный принцип борьбы с хронической болью: не блокировать отдельные механизмы, а "перехватывать" воспалительные сигналы на нескольких путях сразу. Новый препарат позиционируют как неопиоидный подход, который одновременно снижает болевые ощущения и помогает защитить суставной хрящ. Об этом сообщили на симпозиуме ISSCR (International Society for Stem Cell Research).

Что за препарат и как он устроен

Исследователи Университета Джонса Хопкинса совместно с компанией SereNeuro Therapeutics представили разработку под названием SN101. Препарат создан на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Из них формируют зрелые периферические нейроны — ноцицепторы, отвечающие за восприятие боли.

Ключевой замысел заключается в том, что эти клетки действуют не как проводники болевого сигнала, а как механизм "поглощения" воспалительных факторов. Разработчики называют это первым в своём классе неопиоидным подходом к терапии хронической боли при остеоартрите. В описании подчёркивается, что препарат рассчитан именно на длительную боль, характерную для заболевания.

"Биологическая губка" вместо передачи боли

Авторы исследования объясняют эффект через поведение созданных ноцицепторов. По их словам, клетки не передают болевые импульсы в мозг, а связывают воспалительные молекулы, которые запускают болевую реакцию. Одновременно они выделяют факторы, способные стимулировать восстановление хрящевой ткани.

"Эти нейроны не передают болевые сигналы в мозг. Они поглощают воспалительные молекулы, вызывающие боль, и выделяют факторы, стимулирующие восстановление хрящевой ткани. SN101 функционирует как "биологическая губка", одновременно уменьшая боль и защищая суставы", — пояснил профессор Габсанг Ли, автор исследования.

Такая логика отличается от классических схем обезболивания, где цель — "выключить" чувствительность по одному направлению. В данном случае ставка сделана на клеточный продукт, который встраивается в воспалительную среду и меняет её, снижая болевую нагрузку и поддерживая суставные структуры.

Чем подход отличается от стандартного лечения

Разработчики противопоставляют SN101 распространённым методам терапии остеоартрита, нацеленным на один болевой путь. В числе таких методов упоминаются блокаторы ионных каналов и кортикостероидные инъекции. По их оценке, новый препарат способен воздействовать на несколько воспалительных путей сразу.

Это связывают с экспрессией ключевых болевых рецепторов, которые позволяют клеткам реагировать на разные компоненты воспалительного каскада. Подчёркивается, что такой многоцелевой эффект потенциально расширяет возможности контроля хронической боли. При этом акцент сделан на уменьшении зависимости от "точечных" вмешательств.

Почему важно обойтись без опиоидов

Авторы подчёркивают, что технология открывает возможность лечения хронической боли без использования опиоидов. В материалах отмечается, что длительное применение опиоидов при лёгкой или умеренной боли способно приводить к физической и психологической зависимости. Отдельно подчёркивается, что этот риск особенно опасен для пожилых пациентов с остеоартритом.

Идея неопиоидного подхода в данном случае подана как не только медицинская, но и социально значимая. Разработчики описывают SN101 как вариант, который снижает боль и одновременно защищает сустав, не создавая типичных рисков длительной опиоидной терапии. Результаты и концепция разработки были представлены на симпозиуме ISSCR.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инвестиции в ИИ включают человеческий капитал и данные — Ведяхин сегодня в 8:23
В Сбере сравнили ИИ с атомной бомбой: технологический прорыв снова решит, кто в мире будет главным

Сбер сравнил гонку ИИ с ядерными программами XX века и предупредил о формировании "ИИ-клуба", где правила будут задавать технологические лидеры.

Читать полностью » Многощетинковые черви и новые морские звезды обнаружены в Южном океане — Ocean Census сегодня в 5:20
Тёмные воды Южного океана скрывают угрозу: хищные губки и чудовища, которых не ожидали увидеть

Международная экспедиция у берегов Антарктиды сделала сенсационные находки, включая хищную губку, изменяющую представления о жизни в глубоких водах Южного океана.

Читать полностью » В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno сегодня в 2:06
Горы, которые помнят шаги чудовищ: в Альпах проснулась память триасового мира

В Альпах Ломбардии случайно обнаружили тысячи следов динозавров. Находка может изменить представления о жизни и поведении древних гигантов позднего триаса.

Читать полностью » Микропластик переносит гены устойчивости к антибиотикам — Мюррей сегодня в 1:17
Пластик против человечества: как крошечные частицы готовят почву для следующей пандемии

Микропластик может быть не только мусором: на его поверхности формируются биопленки с бактериями и генами устойчивости. Что выяснили ученые в Британии.

Читать полностью » Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation вчера в 23:04
Космический мусор добрался до людей: трещина в капсуле показала, как близко катастрофа

Космический мусор всё чаще угрожает спутникам и пилотируемым миссиям. Повреждение китайского корабля показало, насколько уязвима орбита и почему миру нужны общие правила.

Читать полностью » В результате изменения климата эпизоды с атмосферными реками могут удвоиться к 2100 году — Earth.com вчера в 21:20
Когда тропики встретились с Антарктидой: таинственные эпизоды, меняющие климат континента

Учёные выяснили, что редкие штормы с переносом влаги всё чаще нарушают привычную погоду Антарктиды. Эти процессы могут серьёзно повлиять на устойчивость ледников в будущем.

Читать полностью » NASA рассчитало разницу во времени между Землёй и Марсом — учёные вчера в 19:25
Время на Марсе сбилось с ритма: Эйнштейн был прав, но никто не ожидал такого

Даже микросекундные различия во времени между Землёй, Луной и Марсом могут стоить NASA миллиарды — учёные выяснили, почему часы на Марсе спешат.

Читать полностью » Лунная пыль скрывает ресурсы от спутников — SwRI вчера в 17:15
Нашли не там, где искали: почему будущим колонистам придётся копать глубже из-за древней пыли

Новое исследование показало, что древний лунный реголит может скрывать ценные ресурсы от спутниковых приборов и искажать данные поиска.

Читать полностью »

Новости
Общество
Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Общество
Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС
Культура и шоу-бизнес
Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Туризм
Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet