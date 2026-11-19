При выборе снегохода большинство покупателей опирается на два базовых параметра: ландшафт и бюджет. Технические нюансы вроде типа подвески часто остаются вторичными, пока не сталкиваешься с реальностью эксплуатации. Бренд Stels в актуальной линейке из семи моделей пытается уйти от сухого перечисления характеристик, предлагая технику под конкретные сценарии использования. В этом сезоне фокус сместился с универсальности на специализацию: теперь есть четкое разделение на машины для тяжелой работы, экстремальных морозов и легкого отдыха.

Новый "Витязь 300": между прогулкой и работой

Долгое время 300-кубовый класс был "слепой зоной" в ассортименте Stels, на которую активно запрашивали клиенты. Ответ пришел в виде "Витязя 300", который прошел предсерийные испытания в Сургуте в феврале 2025 года. Инженеры завершили доводку модели к началу текущего года, и полноценный дебют намечен на конец декабря.

По сути, это облегченная версия флагманского "Витязя 800", сохранившая общие корни платформы, но с иным характером. Сухая масса в 200 кг делает его доступным даже для одиночного вытаскивания из сугроба, что критично для любителей зимней рыбалки или активного отдыха. Несмотря на близость по объему к "Капитану 200", "Витязь" стоит классом выше: он рассчитан на более серьезные нагрузки и может эффективно работать в прокате, хотя его естественный ареал — это пологие склоны и лесные тропы.

Для новичков и профи: от "Капитана" до "Викинга"

Если "Витязь 300" — это компромисс, то "Капитан 200" — это максимально простой "входной билет". Одноцилиндровый 4-тактный мотор с воздушным охлаждением не претендует на рекорды мощности, но обеспечивает безопасность для подростков и комфорт для тех, кому снегоход нужен как замена мотобуксировщику на даче. Это решение с минимальными затратами на обслуживание.

На другом конце спектра находится "Витязь 800" — заявленный как первый полностью российский снегоход в своем классе. Здесь Stels применил алюминиевую раму и 2-цилиндровый двигатель на 62 л. с. Интересна деталь с гусеницей: 500-миллиметровый "вайдтрак" получил 30-миллиметровые грунтозацепы, что необычно для этого размера и должно помогать в рыхлом снегу. Впервые в истории бренда установлена двухрычажная передняя подвеска с ходом 215 мм и лыжи Exos, что делает управление более прозрачным.

Для тех, кому нужна проверенная временем надежность, остается "Викинг 800". Это машина для выживания в суровых условиях, где снегоход — не игрушка, а инструмент. С 2018 года платформу обновили: пересмотрели геометрию привода гусеницы, усилили крепления двигателя и заменили ветровое стекло на более стойкое к ударам. 600-миллиметровая гусеница Super Wide Track позволяет уверенно буксировать тяжелые сани даже в глубоком снегу.

Специализация "Ставра": два пути одного мотора

Линейка "Ставр" создана специально под 2-тактные двигатели, которые лучше показывают себя при экстремальных нагрузках и сильных морозах. В этом сезоне модель разделилась на две версии в зависимости от задачи:

"Ставр SWT" : 600-миллиметровая гусеница, вес 285 кг и наличие понижающей передачи. Это инструмент для спасателей и геологов, способный не только идти по глубокому снегу, но и вытягивать застрявшие автомобили.

: 600-миллиметровая гусеница, вес 285 кг и наличие понижающей передачи. Это инструмент для спасателей и геологов, способный не только идти по глубокому снегу, но и вытягивать застрявшие автомобили. "Ставр WT": 500-миллиметровая гусеница и отсутствие понижайки. Машина стала чуть более маневренной, что делает ее подходящей для лесников и охотников, передвигающихся по просекам и целине.

К сезону-2027 Stels окончательно отказался от попыток создать одну машину для всего. Теперь выбор строится на жестком разделении: 4-тактные модели для путешествий и работы, 2-тактные — для экстремального холода и перегрузок, а малокубатурные — для рекреации.