Учёные предсказали дату следующего "ужина" чёрной дыры

Астрономы зафиксировали уникальное событие, когда сверхмассивная черная дыра дважды "перекусила" звездой, и теперь они предсказали, когда может произойти третий "прием пищи", сообщает New Atlas.

Черные дыры известны своей хаотичной манерой поглощать материю. Когда звезда подходит слишком близко, гравитационные силы разрывают её на части, что вызывает мощный всплеск света, фиксируемый телескопами. Эти события называются приливными разрушениями звезд.

В 2018 году был обнаружен сигнал от черной дыры в системе, расположенной примерно в 860 миллионах световых лет от Земли. Яркие вспышки рентгеновского и ультрафиолетового излучения продолжались около 500 дней, а затем внезапно угасли. Ученые предположили, что это было связано с поглощением черной дырой последней части звезды, классическим приливным разрушением, обозначенным как AT2018fyk. Однако в истории оказалось больше, чем ожидалось. Спустя почти два года рентгеновское и ультрафиолетовое излучение снова вспыхнуло, что указывало на то, что звезда пережила первый контакт и была частично поглощена.

Звезда была выброшена на эллиптическую орбиту вокруг черной дыры, что позволяло ей периодически приближаться к ней. Исследователи рассчитали, что следующий "перекус" черной дыры произойдет в период с мая по август 2025 года и будет продолжаться почти два года, но с каждым разом звезда будет уменьшаться. Астрономы будут внимательно наблюдать за системой AT2018fyk, чтобы подтвердить свои прогнозы.

Сверхмасси́вная чёрная дыра́ — чёрная дыра с массой 105-1011 масс Солнца. Сверхмассивные чёрные дыры обнаружены в центре многих галактик, включая Млечный Путь.

Фото: NASA/JPL-Caltech