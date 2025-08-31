Умирающая звезда превратилась в белого карлика — и кадр потряс даже учёных: телескоп Джеймса Уэбба все показал
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба снова удивил человечество. На этот раз его внимание привлекла одна из самых красивых и загадочных туманностей — Бабочка, расположенная в 3400 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.
Перед объективом телескопа предстала последняя вспышка умирающей звезды. Когда-то она напоминала Солнце, но теперь её ядро превратилось в белый карлик с температурой свыше 220 000 кельвинов. Сбрасывая внешние слои, светило сформировало два огромных лепестка газа, сияющие как крылья бабочки.
Что изменилось благодаря JWST
Ранее туманность наблюдали с помощью "Хаббла". Но только инфракрасные камеры "Уэбба" показали детали, скрытые от человеческого глаза. Теперь исследователи разглядели не только само ядро, но и сложные образования вокруг него: пылевой "бублик", вращающийся словно кольцо, и мощные выбросы энергии, уносящие вещество в глубины космоса.
Почему это важно
Эти наблюдения помогают понять не только процесс гибели звёзд, но и то, как формируется вещество, из которого со временем могут возникнуть новые планеты.
"Это открытие — большой шаг вперёд в понимании того, как образуются основные материалы планет", — заявил астрофизик Микако Мацуура.
Она подчеркнула, что в пределах одного объекта удалось увидеть и холодные кристаллы, и бурлящие облака горячей космической "грязи".
Наследие звезды
NGC 6302 относится к планетарным туманностям — когда-то их принимали за планеты из-за формы и яркости. На деле же это след последнего вздоха звезды. В её газовых оболочках исследователи нашли кварц, железо, никель и сложные углеродные соединения — полициклические ароматические углеводороды.
По мнению учёных, именно такие пылевые частицы однажды станут строительным материалом для каменистых планет, похожих на Землю. Так смерть одной звезды даёт начало новым мирам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru