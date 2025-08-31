Умирающая звезда превратилась в белого карлика — и кадр потряс даже учёных: телескоп Джеймса Уэбба все показал

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба снова удивил человечество. На этот раз его внимание привлекла одна из самых красивых и загадочных туманностей — Бабочка, расположенная в 3400 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.

Перед объективом телескопа предстала последняя вспышка умирающей звезды. Когда-то она напоминала Солнце, но теперь её ядро превратилось в белый карлик с температурой свыше 220 000 кельвинов. Сбрасывая внешние слои, светило сформировало два огромных лепестка газа, сияющие как крылья бабочки.

Что изменилось благодаря JWST

Ранее туманность наблюдали с помощью "Хаббла". Но только инфракрасные камеры "Уэбба" показали детали, скрытые от человеческого глаза. Теперь исследователи разглядели не только само ядро, но и сложные образования вокруг него: пылевой "бублик", вращающийся словно кольцо, и мощные выбросы энергии, уносящие вещество в глубины космоса.

Почему это важно

Эти наблюдения помогают понять не только процесс гибели звёзд, но и то, как формируется вещество, из которого со временем могут возникнуть новые планеты.

"Это открытие — большой шаг вперёд в понимании того, как образуются основные материалы планет", — заявил астрофизик Микако Мацуура.

Она подчеркнула, что в пределах одного объекта удалось увидеть и холодные кристаллы, и бурлящие облака горячей космической "грязи".

Наследие звезды

NGC 6302 относится к планетарным туманностям — когда-то их принимали за планеты из-за формы и яркости. На деле же это след последнего вздоха звезды. В её газовых оболочках исследователи нашли кварц, железо, никель и сложные углеродные соединения — полициклические ароматические углеводороды.

По мнению учёных, именно такие пылевые частицы однажды станут строительным материалом для каменистых планет, похожих на Землю. Так смерть одной звезды даёт начало новым мирам.