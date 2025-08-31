Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
туманность Бабочка
туманность Бабочка
© ru.wikipedia.org by NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team. is licensed under free more info
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:51

Умирающая звезда превратилась в белого карлика — и кадр потряс даже учёных: телескоп Джеймса Уэбба все показал

Телескоп Джеймса Уэбба показал детали туманности Бабочка в созвездии Скорпиона

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба снова удивил человечество. На этот раз его внимание привлекла одна из самых красивых и загадочных туманностей — Бабочка, расположенная в 3400 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона.

Перед объективом телескопа предстала последняя вспышка умирающей звезды. Когда-то она напоминала Солнце, но теперь её ядро превратилось в белый карлик с температурой свыше 220 000 кельвинов. Сбрасывая внешние слои, светило сформировало два огромных лепестка газа, сияющие как крылья бабочки.

Что изменилось благодаря JWST

Ранее туманность наблюдали с помощью "Хаббла". Но только инфракрасные камеры "Уэбба" показали детали, скрытые от человеческого глаза. Теперь исследователи разглядели не только само ядро, но и сложные образования вокруг него: пылевой "бублик", вращающийся словно кольцо, и мощные выбросы энергии, уносящие вещество в глубины космоса.

Почему это важно

Эти наблюдения помогают понять не только процесс гибели звёзд, но и то, как формируется вещество, из которого со временем могут возникнуть новые планеты.

"Это открытие — большой шаг вперёд в понимании того, как образуются основные материалы планет", — заявил астрофизик Микако Мацуура.

Она подчеркнула, что в пределах одного объекта удалось увидеть и холодные кристаллы, и бурлящие облака горячей космической "грязи".

Наследие звезды

NGC 6302 относится к планетарным туманностям — когда-то их принимали за планеты из-за формы и яркости. На деле же это след последнего вздоха звезды. В её газовых оболочках исследователи нашли кварц, железо, никель и сложные углеродные соединения — полициклические ароматические углеводороды.

По мнению учёных, именно такие пылевые частицы однажды станут строительным материалом для каменистых планет, похожих на Землю. Так смерть одной звезды даёт начало новым мирам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА вчера в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Учёные доказали: лечение СМА до появления симптомов значительно улучшает двигательные функции у детей. Узнайте, как ранняя терапия меняет прогноз при этом тяжелом заболевании.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала вчера в 21:07

Секреты римских легионеров: как обувь может изменить представление о прошлом

На севере Англии археологи нашли римскую обувь необычного размера, что ставит вопросы о жизни солдат и открывает новые горизонты для исследований.

Читать полностью » Открытие нового вида муравьев Basiceros enana в Карибах подтверждено учеными вчера в 20:50

Крошечный, но мощный: как Basiceros enana бросает вызов современным представлениям

Уникальное открытие муравья Basiceros enana в доминиканском янтаре раскрывает новые факты о биогеографии и эволюции насекомых в Карибском бассейне.

Читать полностью » Археологи подтвердили использование пива в ритуалах Древнего Египта по находкам в Абидосе вчера в 20:44

Не только для праздников: алкоголь, который использовали в жертвоприношениях

Археологи в Египте нашли сосуды с древним пивом, открыв новые горизонты в понимании алкогольных традиций. Узнайте, как пиво влияло на жизнь древних египтян!

Читать полностью » Учёные обнаружили новые окаменелости в Африке, подтверждающие теорию массового вымирания вчера в 19:14

Что скрывают древние породы Африки: загадка великого вымирания

Учёные нашли в Африке уникальные окаменелости, раскрывающие тайны жизни до великого вымирания. Кто выжил и почему? Ответы скрыты в породах Танзании и Замбии.

Читать полностью » Ученые описали методы использования растений для восстановления экосистемы после загрязнения вчера в 19:04

Эффективность до 40%: растения, которые очищают почву, как это работает

Ученые Пермского Политеха разработали уникальные методы для очистки почвы от нефтяных загрязнений с помощью растений, достигая эффективности до 40%.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что глубоководные черви используют мышьяк для защиты от хищников вчера в 18:40

Они превращают яд в украшение: как черви носят мышьяк в виде золотых доспехов

Удивительные черви Окинавского жёлоба демонстрируют уникальные адаптации к токсичным условиям. Узнайте, как они выживают в экстремальных глубинах океана.

Читать полностью » Ученые обнаружили новые данные о климате Арктики 70 миллионов лет назад вчера в 18:31

Царство льда и перьев: почему в мире гигантов выжили самые маленькие

Учёные обнаружили на Аляске кости птенцов возрастом 73 млн лет. Птицы гнездились за полярным кругом на 30 млн лет раньше, чем считалось!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендуют ограничить полив за 2–3 недели до сбора урожая для ускорения созревания томатов
Авто и мото

В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка
Садоводство

Безопасен для урожая: зубная паста против тли, паутинного клеща и белокрылки
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru