штаб квартира Stellantis
штаб квартира Stellantis
© Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:21

Битва за дороги Америки обостряется: как Stellantis запускает новую индустриальную гонку

Stellantis вложит 13 миллиардов долларов в модернизацию заводов в США

Автоконцерн Stellantis объявил о крупнейших за последние годы инвестициях в американское производство. Компания вложит 13 миллиардов долларов в модернизацию заводов и выпуск новых моделей, нацелившись на укрепление своих позиций в США и создание более 5000 рабочих мест. В ближайшие годы на конвейеры встанут пять новых автомобилей, включая возвращение легендарного Jeep Cherokee и полностью переработанный Dodge Durango, а также появится новый четырехцилиндровый двигатель GMET4 EVO.

Новая стратегия Stellantis

Stellantis, владеющий брендами Jeep, Dodge, Ram и Chrysler, делает ставку на сочетание классических моделей и новых технологий. Программа инвестиций рассчитана до 2029 года и включает обновление 19 действующих моделей, а также выпуск пяти абсолютно новых автомобилей. Это часть глобальной стратегии концерна Dare Forward 2030, направленной на расширение ассортимента ДВС и гибридов, параллельно с развитием электрических решений.

Завод в Бельвидере: возвращение Jeep Cherokee

После почти четырёх лет простоя завод Stellantis в Бельвидере (Иллинойс) вновь оживёт. С 2027 года здесь начнётся сборка Jeep Cherokee и Compass — двух стратегически важных кроссоверов, чья локализация в США позволит избежать импортных пошлин и снизить логистические издержки.

Производство в Бельвидере создаст около 3300 рабочих мест, а модернизация предприятия позволит адаптировать линии под новые платформы. Ранее планировалось, что здесь появится новый среднеразмерный пикап, но Stellantis перенес этот проект в Толедо (Огайо), где уже выпускаются Jeep Gladiator и Wrangler.

Толедо: преемник Ram Dakota

На заводе в Толедо начнётся производство нового пикапа Ram Dakota, преемника одноимённой модели, снятой с конвейера более десяти лет назад. Предполагается, что премьера состоится в 2028 году, а серийный выпуск обеспечит работой около 900 человек.

Новый Dakota будет использовать ту же архитектуру, что и Jeep Gladiator, но получит переработанный кузов, иной интерьер и современную силовую линейку. По слухам, пикап оснастят мотором GMET4 EVO и гибридной трансмиссией, а в перспективе — и полностью электрической версией.

Мичиган: ставка на большие внедорожники

В Мичигане Stellantis направит почти 100 миллионов долларов на модернизацию завода Warren Truck, где стартует выпуск крупного внедорожника нового поколения. Эксперты предполагают, что речь идёт о Grand Wagoneer или его новой версии.

Проект создаст 900 рабочих мест и будет ориентирован на внутренний рынок США, где спрос на большие премиальные SUV остаётся стабильно высоким. Внедорожник получит обновлённую трансмиссию и усовершенствованный двигатель V8, а также систему мягкого гибрида.

Детройт: новый Dodge Durango

На историческом заводе Jefferson Assembly в Детройте компания инвестирует 130 миллионов долларов в запуск следующего поколения Dodge Durango. Производство стартует к 2029 году.

Durango останется классическим рамным SUV, но получит модернизированную платформу и вариант с гибридной установкой. По предварительным данным, новая версия будет доступна в комплектациях от семейной до спортивной, сохранив узнаваемый агрессивный стиль марки Dodge.

Индиана: стратегический мотор

В Кокомо (Индиана) уже в следующем году запустят серийное производство нового двигателя GMET4 EVO. Это модернизированный 2,0-литровый турбочетырёхцилиндровый мотор, который Stellantis называет "стратегическим элементом будущей линейки".

GMET4 EVO заменит несколько старых агрегатов и станет основой для бензиновых и гибридных моделей Jeep, Ram и Dodge. Производство мотора обеспечит стабильную занятость для сотен инженеров и операторов, а также даст возможность использовать его на экспортных рынках.

Сравнение: старое и новое производство

Площадка Инвестиции Модели Рабочие места Год запуска
Бельвидер (Иллинойс) - Jeep Cherokee, Compass 3300 2027
Толедо (Огайо) - Ram Dakota 900 2028
Warren Truck (Мичиган) $100 млн Крупный внедорожник (Grand Wagoneer) 900 2028
Jefferson (Детройт) $130 млн Dodge Durango - 2029
Кокомо (Индиана) - GMET4 EVO (двигатель) - 2026

Как изменится рынок США

С обновлением модельного ряда Stellantis рассчитывает вернуть часть позиций, утраченных в последние годы под давлением Ford и General Motors. Новые модели ориентированы на ключевые американские сегменты — среднеразмерные кроссоверы, пикапы и большие SUV.

Кроме того, концерн делает акцент на локализацию и "чистом производстве" — внедрении энергосберегающих технологий и снижении углеродного следа. Это важно не только для имиджа, но и для выполнения требований по экологическим стандартам в США.

А что если Stellantis не остановится на этом?

Аналитики считают, что эти инвестиции могут стать только первой волной. К 2030 году компания намерена довести долю электромобилей в США до 50%, что предполагает строительство новых заводов по выпуску аккумуляторов и трансмиссий. В этой связи возвращение Jeep Cherokee и запуск Dakota можно рассматривать как стратегический мост между эпохой ДВС и электрификацией.

FAQ

Когда вернётся Jeep Cherokee?
Серийное производство начнётся в 2027 году на заводе в Иллинойсе.

Что известно о новом Ram Dakota?
Пикап выйдет в 2028 году, будет собираться в Огайо и получит двигатель GMET4 EVO.

Будет ли новый Durango электрическим?
Пока планируется гибридная версия, но полностью электрическая модификация не исключена после 2030 года.

Сколько Stellantis вложит в США?
Общая сумма инвестиций составит около 13 миллиардов долларов до 2029 года.

Какие бренды выиграют от программы?
Прежде всего Jeep, Ram и Dodge, получающие новые флагманские модели и платформы.

