Империя моторов на грани реванша: Stellantis бросает вызов Tesla и Ford на их поле

Американское подразделение Stellantis готовится к масштабной перезагрузке. Концерн, которому принадлежат бренды Jeep, Dodge и Chrysler, планирует вложить около 10 миллиардов долларов в обновление своих производственных и инженерных мощностей в США. Цель — вернуть былую мощь американским моделям и укрепить позиции компании в ключевом для неё регионе.

Перезапуск под руководством Антонио Фильозы

Новый генеральный директор Stellantis в Северной Америке Антонио Фильоза намерен изменить стратегию компании. Ранее акцент делался на европейском рынке и электрификации, но теперь приоритетом вновь становится внутренний рынок США, где спрос на бензиновые и гибридные автомобили остаётся высоким.

План Фильозы предусматривает выделение 5 миллиардов долларов уже в ближайшие месяцы на модернизацию заводов и разработку новых моделей. Остальная часть инвестиций пойдёт на обновление линейки Jeep и Dodge, а также на потенциальное возрождение бренда Chrysler, который давно нуждается в свежем дыхании.

Jeep — локомотив изменений

Jeep остаётся самым прибыльным брендом концерна, и именно с него начнётся инвестиционный цикл. Компания планирует расширить производство внедорожников Grand Cherokee и Wrangler, а также представить новые версии электрифицированных моделей. Ожидается, что появятся новые гибридные версии популярных SUV, включая компактный Compass.

Для Jeep особое внимание уделят улучшению интерьера, качеству сборки и внедрению современных технологий безопасности. На фоне растущей конкуренции с Ford Bronco и Toyota 4Runner, бренд должен подтвердить репутацию эталона американского внедорожника.

Dodge и возвращение к корням

Самая обсуждаемая часть стратегии — возможное возвращение в линейку Dodge настоящих маслкаров с V8. Несмотря на то что компания активно продвигает электрифицированный Charger Daytona, публика встретила новинку неоднозначно. Поклонники старых Charger и Challenger считают, что "американский дух" жив только в реве восьмицилиндрового мотора.

Ранее руководство Dodge заявляло, что классический Hemi V8 не подходит для новой платформы STLA, разработанной под шестицилиндровые и электрические агрегаты. Однако в последнее время появились намёки на то, что инженеры всё же могут адаптировать V8 под новые стандарты. Смягчение экологических требований в США также сыграло на руку сторонникам мощных бензиновых моторов.

Сравнение: старый и новый подход

Параметр Старая стратегия Stellantis Новая стратегия Stellantis Географический фокус Европа и электромобили США и бензиновые модели Основные бренды Peugeot, Fiat, Citroën Jeep, Dodge, Chrysler Тип двигателей Электро и гибриды Бензиновые и гибридные Цель Укрепить позиции в ЕС Вернуть долю в США

Как изменится рынок

Эксперты прогнозируют, что возвращение Dodge к двигателям V8 способно оживить весь сегмент маслкаров. Ford уже показал интерес к классическим решениям, сохранив бензиновый Mustang, а Chevrolet пока не спешит отказываться от Camaro. В этой борьбе Stellantis стремится занять нишу между классикой и современностью.

Советы автолюбителям: на что обратить внимание

Следите за выходом новых моделей Jeep — обновлённые гибридные версии обещают стать комфортнее и надёжнее. Любителям мощности стоит дождаться официального анонса Dodge: возможен запуск купе и седана Charger с V8. Если рассматриваете покупку Chrysler, подождите — рестайлинг 300-й серии и минивэна Pacifica может стать сюрпризом конца года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка устаревших моделей Dodge с моторами V6 без ожидания обновлений.

Последствие: потеря в цене после выхода новой линейки.

Альтернатива: подождать обновлённый Charger или гибрид Hornet.

Ошибка: игнорировать гибриды Jeep в ожидании полностью бензиновой версии.

Последствие: пропуск возможности сэкономить топливо при сохранении внедорожных качеств.

Альтернатива: рассмотреть Grand Cherokee 4xe — он сочетает экономичность и мощность.

А что если Chrysler действительно вернётся?

Возрождение Chrysler может стать одним из самых громких событий для американского автопрома. Если бренд получит поддержку Stellantis, он может вновь занять место в премиум-сегменте. Вероятно, компания начнёт с выпуска крупного седана на базе STLA, ориентированного на комфорт и технологии.

FAQ

Когда начнутся инвестиции Stellantis в США?

Первые вложения в размере 5 млрд долларов запланированы на ближайшие месяцы, остальная сумма распределится на несколько лет.

Будет ли у Dodge снова V8?

Пока официального подтверждения нет, но слухи о возвращении восьмицилиндрового мотора усиливаются на фоне изменений в стратегии компании.

Что будет с электромобилями Stellantis?

Они не исчезнут — электрификация продолжится, но приоритет сместится на гибриды и бензиновые модели для американского рынка.

Мифы и правда

Миф: Stellantis полностью отказывается от электромобилей.

Правда: компания лишь корректирует стратегию, делая акцент на гибриды и традиционные двигатели.

Миф: V8 не совместим с новой платформой.

Правда: инженеры рассматривают возможность адаптации мотора под STLA.

Миф: Jeep станет полностью электрическим.

Правда: электрификация коснётся только отдельных моделей, базовая линейка сохранит ДВС.

Исторический контекст

Stellantis образовалась в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group. С тех пор концерн стал четвёртым по объёму продаж в мире, объединяя более десяти брендов, включая Peugeot, Opel, Alfa Romeo и Ram. Однако именно американские марки остаются основой имиджа компании и приносят наибольшую прибыль.

Три интересных факта