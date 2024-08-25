Новая проблема с Lada Vesta 2024: как получить бесплатную замену стекла

АвтоВАЗ объявил о старте сервисной кампании по замене лобовых стекол на моделях Lada Vesta 2024 года. Это решение было принято в ответ на многочисленные жалобы автовладельцев. Проблема с появлением трещин на стеклах потребовала оперативного вмешательства, и компания предложила бесплатную замену дефектных стекол.
Данное предложение распространяется как на новые автомобили, так и на те, которые уже находятся в эксплуатации. Сервисная кампания осуществляется на основании двух предписаний, направленных дилерам под номерами 50-24 и 65-24. В рамках этих предписаний проверка лобовых стекол будет проводиться в два этапа.
Во-первых, на этапе предпродажной подготовки дилеры обязаны тщательно осматривать лобовое стекло. Если обнаруживается трещина, стекло будет заменено на месте. Во-вторых, если трещина появилась после продажи, владельцы могут обратиться к дилеру для бесплатной замены стекла.
Замена лобового стекла не потребует никаких дополнительных затрат со стороны автовладельцев. АвтоВАЗ полностью покрывает все расходы, связанные с материалами и выполнением работ. Это подчеркивает стремление компании поддерживать высокий стандарт качества своей продукции.
Эта кампания является еще одним шагом АвтоВАЗа по улучшению безопасности и надежности своих автомобилей. Ранее компания уже проводила аналогичные акции по замене других деталей, таких как гайка подшипника ступицы заднего колеса. Эти меры свидетельствуют о внимании компании к своим клиентам и её ответственности за качество выпускаемых автомобилей.
Фото:commons.wikimedia.org/ Slvrbot (public domain)
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