Чёрные точки на стекле — не для красоты: вот что они на самом деле делают

Многие считают, что черные точки на лобовом стекле автомобиля служат лишь для декоративных целей. Однако на деле они имеют ключевое значение.
Назначение черных точек на лобовом стекле
Эти черные точки известны как фритты и представляют собой слой прочной керамической краски. Для нанесения используется метод трафаретной печати, после чего краска закрепляется в печи. Пытаться удалить эти точки бесполезно, так как это технически невозможно.
Более того, фритты выполняют важную функцию - они защищают уретановый герметик, который фиксирует стекло, от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Байден разочаровался в действиях Грузии
Президент Соединенных Штатов Джо Байден адресовал послание главе Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил неудовлетворение действиями грузинского правительства, расцененными им как антидемократические, в связи с принятием законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила сама Зурабишвили через социальные сети.
МИД РФ: Необходима тщательная подготовка для встречи Эрдогана и Асада
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов высказался о возможности организации встречи между президентами Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. По мнению дипломата, для проведения такого мероприятия необходима тщательная подготовка.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.