Чёрные точки на стекле — не для красоты: вот что они на самом деле делают

Многие считают, что черные точки на лобовом стекле автомобиля служат лишь для декоративных целей. Однако на деле они имеют ключевое значение.

Назначение черных точек на лобовом стекле

Эти черные точки известны как фритты и представляют собой слой прочной керамической краски. Для нанесения используется метод трафаретной печати, после чего краска закрепляется в печи. Пытаться удалить эти точки бесполезно, так как это технически невозможно.

Более того, фритты выполняют важную функцию - они защищают уретановый герметик, который фиксирует стекло, от воздействия ультрафиолетовых лучей.