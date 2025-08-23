АвтоВАЗ признал риск блокировки руля на Vesta — сервисная кампания уже запущена
Руль, который внезапно перестаёт поддаваться даже при заведённом моторе, — согласитесь, звучит пугающе. Именно с такой проблемой столкнулись владельцы Lada Vesta, и теперь АвтоВАЗ официально запустил сервисную кампанию, чтобы устранить дефект.
Что произошло
Автопроизводитель признал: на "Вестах" действительно может блокироваться рулевое колесо. Однако инженеры уточняют, что ситуация возникает только в том случае, если автовладелец не следует инструкции по эксплуатации. В руководстве прямо сказано: после остановки двигателя необходимо подождать не менее пяти секунд перед повторным запуском. Если этого не сделать, электроника воспринимает действия как ошибку, и руль остаётся заблокированным даже после пуска мотора.
Как будет решаться проблема
В дилерских центрах владельцев отдельно приглашать не будут. Все работы проведут в рамках планового визита — например, во время прохождения ТО.
Там специалисты сделают диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение электронного блока, отвечающего за блокировку рулевого управления. Этот модуль встроен в систему бесключевого доступа и установлен на рулевом вале вместо привычного механического замка зажигания.
"Все необходимые действия будут выполнены за счёт производителя", — сообщили представители компании.
Важные детали
-
Сервисная кампания распространяется на автомобили семейства Lada Vesta.
-
Работы проводятся только при обращении владельца к дилеру, то есть отдельные уведомления рассылаться не будут.
-
Обновление прошивки и проверка блока займут немного времени и никак не повлияют на гарантию.
