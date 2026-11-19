Хладноломкость конструкционных сталей с объёмно-центрированной кубической решёткой проявляется как резкая смена механизма разрушения при понижении температуры. В нормальных условиях металл деформируется вязко, поглощая значительный объем энергии перед разрывом. При достижении температуры вязко-хрупкого перехода подвижность дислокаций падает, что приводит к распространению трещины практически без пластической деформации. Результатом становится кристаллический излом и многократное снижение энергопоглощения материала.

Методика определения ударной вязкости

Склонность металла к хрупкому разрушению измеряют с помощью испытания на ударный изгиб. Образец с надрезом охлаждают до заданной температуры и разрушают маятниковым копром. По разнице высот маятника вычисляют работу разрушения, которую относят к площади сечения под надрезом для получения показателя ударной вязкости (KCV или KCU) в Дж/см².

Для анализа поведения материала строят сериальную кривую, проводя испытания при нескольких температурных точках (например, от +20 до −60 °C). Это позволяет зафиксировать «верхнюю полку» (вязкое состояние), «нижнюю полку» (хрупкое состояние) и область перехода. Контрольные значения ударной вязкости при −40 или −60 °C служат критерием приемки для металлоконструкций арктического исполнения, однако данный показатель является сравнительным и не используется в прочностных расчетах.

Технологический контроль охлаждения

В переходной области даже отклонение в несколько градусов критически меняет результат испытания. Для обеспечения однородности температуры используют низкотемпературные камеры. В диапазоне до −100 °C охлаждение осуществляют в незамерзающих жидкостях (этиловом спирте), при более глубоком холоде (до −196 °C) — в жидком азоте. Жидкая среда обеспечивает более высокую скорость теплообмена и равномерный прогрев сечения по сравнению с воздушным охлаждением.

Точность измерения результата ограничивается следующими производственными факторами:

Скорость переноса: нагрев образца при перемещении из камеры на опоры копра (норматив — несколько секунд).

Время выдержки: риск завышения результата при недостаточном охлаждении сердцевины металла.

Температурный градиент: использование неохлажденных щипцов вызывает локальный нагрев зоны надреза.

Расположение датчика: необходимость контроля температуры непосредственно в зоне нахождения образцов, а не у стенок камеры.

Влияние структуры и состава на хладноломкость

Сдвиг температуры перехода в область более низких значений достигается через изменение микроструктуры и химического состава. Эффективными операциями являются измельчение зерна, раскисление алюминием, контролируемая прокатка и нормализация. Микролегирование ванадием, ниобием и титаном повышает сопротивляемость хрупкому разлому. Напротив, повышенное содержание фосфора и азота, а также наличие крупного зерна делают металл склонным к хладноломкости при более высоких температурах.