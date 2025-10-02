Игровой хаос в Steam: Nvidia и AMD устроили настоящую войну за ваши ПК
Популярность компонентов ПК среди пользователей Steam продолжает меняться, и свежие данные Valve за сентябрь показывают интересные тенденции. Статистика отражает как смену лидирующих видеокарт, так и укрепление позиции Windows 11 на фоне завершения поддержки предыдущей версии ОС.
Видеокарты: лидерство Nvidia
На рынке видеокарт Nvidia продолжает доминировать, хотя её доля слегка снизилась до 74,1% (-0,8%). AMD уверенно наращивает присутствие, достигнув 17,8% (+0,5%), а Intel увеличила показатель до 7,7% (+0,3%).
Самой популярной моделью стала мобильная GeForce RTX 4060, занявшая 4,84% среди всех пользователей. Она сместила со второй позиции RTX 3060 (4,41%), а замкнула тройку десктопная RTX 4060 с 4,25%.
Среди видеокарт AMD лидером остаётся Radeon RX 6600 с показателем 0,92%. При этом в свежей выборке полностью отсутствуют модели серии Radeon RX 9000, которые фиксировались месяцем ранее. Эксперты отмечают, что это связано с особенностями методики опроса Steam: участие в нём добровольное и нерегулярное.
Процессоры: рост доли AMD
В сегменте процессоров позиции Intel немного снизились до 58,61% (-1,15%), тогда как AMD достигла рекордного уровня 41,31% (+1,15%). Такая динамика указывает на постепенное расширение аудитории пользователей, предпочитающих решения AMD для игровых и рабочих ПК.
Операционные системы: Windows 11 набирает обороты
Windows 11 продолжает укреплять лидерство среди пользователей Steam, увеличив долю до 63,04% (+2,65%). Windows 10 потеряла 2,9% и опустилась до 32,18%, что связано с окончанием официальной поддержки 14 октября. Переход на новую версию ОС становится естественным шагом для геймеров и обычных пользователей.
Сравнение популярных видеокарт
|Модель
|Доля пользователей
|Тип
|GeForce RTX 4060 (моб.)
|4,84%
|Мобильная
|GeForce RTX 3060
|4,41%
|Десктоп
|GeForce RTX 4060
|4,25%
|Десктоп
|Radeon RX 6600
|0,92%
|Десктоп
Советы шаг за шагом для выбора видеокарты
-
Определите задачи: игры, графика или офисная работа.
-
Оцените бюджет: мобильные и десктопные модели могут сильно различаться по цене.
-
Сравните производительность выбранной видеокарты с текущей системой.
-
Учтите совместимость с материнской платой и блоком питания.
-
Следите за акциями и предложениями на популярных платформах.
А что если…
Если вы не обновите систему и продолжите использовать Windows 10, вы рискуете столкнуться с ограничениями обновлений драйверов и повышенной уязвимостью безопасности.
Переход на Windows 11 позволит получать актуальные патчи, использовать новые функции и оптимизации, особенно для игровых ПК.
Плюсы и минусы популярных карт
|Видеокарта
|Плюсы
|Минусы
|RTX 4060 (моб.)
|Высокая производительность
|Дорогостоящая
|RTX 3060
|Хороший баланс цены/мощи
|Устаревающая архитектура
|Radeon RX 6600
|Доступная цена
|Меньше поддерживаемых игр
FAQ
Как выбрать видеокарту для игр?
Ориентируйтесь на требования конкретных игр и совместимость с вашей системой.
Сколько стоит GeForce RTX 4060?
Цена зависит от модели и магазина, средняя — от 400 до 500 долларов для мобильной версии.
Что лучше: AMD или Nvidia?
Выбор зависит от задач: Nvidia показывает стабильную производительность в играх, AMD часто предлагает лучшее соотношение цена/производительность.
Интересные факты
-
Мобильная GeForce RTX 4060 опережает по популярности многие десктопные решения.
-
Доля Windows 11 на Steam превысила 60% впервые.
-
Radeon RX 9000 полностью исчезли из сентябрьской выборки.
Исторический контекст
Переход с Windows 10 на Windows 11 напоминает аналогичную смену версий в прошлом, когда пользователи постепенно осваивали новые функции и улучшения, а старые системы теряли поддержку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru