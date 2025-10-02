Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Геймер
Геймер
© Openverse by nodstrum is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:51

Игровой хаос в Steam: Nvidia и AMD устроили настоящую войну за ваши ПК

Nvidia GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam — данные Valve за сентябрь

Популярность компонентов ПК среди пользователей Steam продолжает меняться, и свежие данные Valve за сентябрь показывают интересные тенденции. Статистика отражает как смену лидирующих видеокарт, так и укрепление позиции Windows 11 на фоне завершения поддержки предыдущей версии ОС.

Видеокарты: лидерство Nvidia

На рынке видеокарт Nvidia продолжает доминировать, хотя её доля слегка снизилась до 74,1% (-0,8%). AMD уверенно наращивает присутствие, достигнув 17,8% (+0,5%), а Intel увеличила показатель до 7,7% (+0,3%).

Самой популярной моделью стала мобильная GeForce RTX 4060, занявшая 4,84% среди всех пользователей. Она сместила со второй позиции RTX 3060 (4,41%), а замкнула тройку десктопная RTX 4060 с 4,25%.

Среди видеокарт AMD лидером остаётся Radeon RX 6600 с показателем 0,92%. При этом в свежей выборке полностью отсутствуют модели серии Radeon RX 9000, которые фиксировались месяцем ранее. Эксперты отмечают, что это связано с особенностями методики опроса Steam: участие в нём добровольное и нерегулярное.

Процессоры: рост доли AMD

В сегменте процессоров позиции Intel немного снизились до 58,61% (-1,15%), тогда как AMD достигла рекордного уровня 41,31% (+1,15%). Такая динамика указывает на постепенное расширение аудитории пользователей, предпочитающих решения AMD для игровых и рабочих ПК.

Операционные системы: Windows 11 набирает обороты

Windows 11 продолжает укреплять лидерство среди пользователей Steam, увеличив долю до 63,04% (+2,65%). Windows 10 потеряла 2,9% и опустилась до 32,18%, что связано с окончанием официальной поддержки 14 октября. Переход на новую версию ОС становится естественным шагом для геймеров и обычных пользователей.

Сравнение популярных видеокарт

Модель Доля пользователей Тип
GeForce RTX 4060 (моб.) 4,84% Мобильная
GeForce RTX 3060 4,41% Десктоп
GeForce RTX 4060 4,25% Десктоп
Radeon RX 6600 0,92% Десктоп

Советы шаг за шагом для выбора видеокарты

  1. Определите задачи: игры, графика или офисная работа.

  2. Оцените бюджет: мобильные и десктопные модели могут сильно различаться по цене.

  3. Сравните производительность выбранной видеокарты с текущей системой.

  4. Учтите совместимость с материнской платой и блоком питания.

  5. Следите за акциями и предложениями на популярных платформах.

А что если…

Если вы не обновите систему и продолжите использовать Windows 10, вы рискуете столкнуться с ограничениями обновлений драйверов и повышенной уязвимостью безопасности.

Переход на Windows 11 позволит получать актуальные патчи, использовать новые функции и оптимизации, особенно для игровых ПК.

Плюсы и минусы популярных карт

Видеокарта Плюсы Минусы
RTX 4060 (моб.) Высокая производительность Дорогостоящая
RTX 3060 Хороший баланс цены/мощи Устаревающая архитектура
Radeon RX 6600 Доступная цена Меньше поддерживаемых игр

FAQ

Как выбрать видеокарту для игр?
Ориентируйтесь на требования конкретных игр и совместимость с вашей системой.

Сколько стоит GeForce RTX 4060?
Цена зависит от модели и магазина, средняя — от 400 до 500 долларов для мобильной версии.

Что лучше: AMD или Nvidia?
Выбор зависит от задач: Nvidia показывает стабильную производительность в играх, AMD часто предлагает лучшее соотношение цена/производительность.

Интересные факты

  1. Мобильная GeForce RTX 4060 опережает по популярности многие десктопные решения.

  2. Доля Windows 11 на Steam превысила 60% впервые.

  3. Radeon RX 9000 полностью исчезли из сентябрьской выборки.

Исторический контекст

Переход с Windows 10 на Windows 11 напоминает аналогичную смену версий в прошлом, когда пользователи постепенно осваивали новые функции и улучшения, а старые системы теряли поддержку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

PhoneBuff: Samsung Galaxy S25 Ultra обогнал iPhone 17 Pro Max в тестах скорости сегодня в 19:28

Быстрее, старше, умнее: Samsung неожиданно побеждает iPhone 17 Pro Max

Тест PhoneBuff показал, что Samsung Galaxy S25 Ultra быстрее iPhone 17 Pro Max при запуске приложений и экспорте видео, несмотря на старший чип.

Читать полностью » Microsoft выпустила Windows 11 25H2 с упором на безопасность и поддержку Wi-Fi 7 сегодня в 11:18

Windows не изменилась внешне, но внутри теперь работает ИИ — вот почему это важно

Microsoft выпустила Windows 11 версии 25H2. Обновление без ярких новшеств, но с упором на безопасность и новые стандарты. Что это значит для пользователей?

Читать полностью » Топ-3 компактных планшета по версии сегодня в 10:18

Планшет, который влезет в куртку — и не опустошит кошелёк: топ-3 компактных моделей 2025

От бюджетного Samsung до премиального iPad mini — три компактных планшета, которые идеально подходят для учебы, игр и повседневных задач.

Читать полностью » Google отключила AI Overview для запросов о деменции Дональда Трампа — The Verge сегодня в 9:19

ИИ замолчал о Трампе: Google отключает сводки там, где начинаются неудобные вопросы

Google заблокировала работу AI Overview для запросов о здоровье Дональда Трампа. Почему компания решила пойти на выборочное ограничение?

Читать полностью » Huawei впервые обогнала Samsung на рынке складных смартфонов — Canalys сегодня в 8:18

Китайцы закрыли — и раскрыли: Huawei вырвала у Samsung корону складных смартфонов

Huawei сместила Samsung с первого места в сегменте складных смартфонов. Как компании делят рынок и кто победит в гонке за будущее форм-факторов?

Читать полностью » Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей сегодня в 7:18

TikTok, потеснись: воя цифровая копия уже танцует без тебя — OpenAI запускает Sora с функцией "камео"

OpenAI выпустила Sora 2 и социальное приложение с функцией «камео». Теперь пользователи смогут вставлять себя в ролики и делиться ими в TikTok-подобной ленте.

Читать полностью » Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса сегодня в 6:23

ИИ, который сам ставит эксперименты: стартап на $300 млн обещает переписать науку

Новый стартап Periodic Labs привлёк $300 млн и намерен автоматизировать науку: роботы будут проводить эксперименты, а ИИ — открывать материалы будущего.

Читать полностью » Сенат США: Тед Круз единолично возразил против закона о защите от доксинга сегодня в 5:34

Продаётся: имя, адрес, номер — и никаких ордеров. Америка застряла между свободой и угрозой

Сенатор Тед Круз заблокировал законопроект о защите данных всех американцев. Почему инициатива о конфиденциальности стала предметом политических споров?

Читать полностью »

Новости
Дом

Плинтусы нужно очищать минимум раз в месяц, сухая уборка — раз в неделю
Красота и здоровье

Немецкие учёные: назальный спрей с азеластином снижает риск COVID-19 и простуды
ЮФО

Температура воды в Черном море в октябре 2025 года ниже прошлогодней
Культура и шоу-бизнес

Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что отказ от алкоголя не всегда восстанавливает печень
Авто и мото

Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года
Наука

В Телль-Курду найдены отпечатки ног жителей эпохи Убейда
Садоводство

Садоводам назвали шесть способов улучшить почву осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet