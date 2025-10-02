Игровой хаос в Steam: Nvidia и AMD устроили настоящую войну за ваши ПК

Популярность компонентов ПК среди пользователей Steam продолжает меняться, и свежие данные Valve за сентябрь показывают интересные тенденции. Статистика отражает как смену лидирующих видеокарт, так и укрепление позиции Windows 11 на фоне завершения поддержки предыдущей версии ОС.

Видеокарты: лидерство Nvidia

На рынке видеокарт Nvidia продолжает доминировать, хотя её доля слегка снизилась до 74,1% (-0,8%). AMD уверенно наращивает присутствие, достигнув 17,8% (+0,5%), а Intel увеличила показатель до 7,7% (+0,3%).

Самой популярной моделью стала мобильная GeForce RTX 4060, занявшая 4,84% среди всех пользователей. Она сместила со второй позиции RTX 3060 (4,41%), а замкнула тройку десктопная RTX 4060 с 4,25%.

Среди видеокарт AMD лидером остаётся Radeon RX 6600 с показателем 0,92%. При этом в свежей выборке полностью отсутствуют модели серии Radeon RX 9000, которые фиксировались месяцем ранее. Эксперты отмечают, что это связано с особенностями методики опроса Steam: участие в нём добровольное и нерегулярное.

Процессоры: рост доли AMD

В сегменте процессоров позиции Intel немного снизились до 58,61% (-1,15%), тогда как AMD достигла рекордного уровня 41,31% (+1,15%). Такая динамика указывает на постепенное расширение аудитории пользователей, предпочитающих решения AMD для игровых и рабочих ПК.

Операционные системы: Windows 11 набирает обороты

Windows 11 продолжает укреплять лидерство среди пользователей Steam, увеличив долю до 63,04% (+2,65%). Windows 10 потеряла 2,9% и опустилась до 32,18%, что связано с окончанием официальной поддержки 14 октября. Переход на новую версию ОС становится естественным шагом для геймеров и обычных пользователей.

Сравнение популярных видеокарт

Модель Доля пользователей Тип GeForce RTX 4060 (моб.) 4,84% Мобильная GeForce RTX 3060 4,41% Десктоп GeForce RTX 4060 4,25% Десктоп Radeon RX 6600 0,92% Десктоп

Плюсы и минусы популярных карт

Видеокарта Плюсы Минусы RTX 4060 (моб.) Высокая производительность Дорогостоящая RTX 3060 Хороший баланс цены/мощи Устаревающая архитектура Radeon RX 6600 Доступная цена Меньше поддерживаемых игр

