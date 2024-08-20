Диетические тефтели из куриного фарша: чтобы они были ещё полезнее, готовим их на пару

Паровые тефтели из курицы: полезный обед для поклонников ПП-питания

Тефтели из куриного фарша — вкусное и полезное блюдо, подходящее для диетического и детского питания. Нежные и сочные тефтели готовятся в сметанном соусе и могут подаваться с любым гарниром.

Ингредиенты:

куриное филе — 600 г;

лук репчатый — 2 шт.;

рис отварной — 4-5 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

подсолнечное масло — 20 мл;

базилик сушёный — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Промойте и очистите одну луковицу и куриное филе. Пропустите их через мясорубку. Добавьте отварной рис, посолите и тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции. Сформируйте тефтели и выложите их в кипящую воду. Варите 10-12 минут. Очистите и промойте одну луковицу и морковь. Натрите морковь на тёрке, а лук мелко нарежьте. Выложите овощи в сковороду с подсолнечным маслом и слегка обжарьте. Затем добавьте немного бульона, в котором варились тефтели, и тушите до мягкости. Размешайте сметану с мукой, чтобы не было комочков. Выложите смесь в сковороду с овощами и влейте 200 мл бульона. Добавьте соль и сушёный базилик по вкусу. Выложите тефтели в соус и накройте сковороду крышкой. Тушите на небольшом огне 10-15 минут.

Тефтели из куриного фарша готовы. Подавайте их с картофельным пюре, кашей или макаронами. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ Biser Todorov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)