Диетические тефтели из куриного фарша: чтобы они были ещё полезнее, готовим их на пару

Тефтели из куриного фарша — вкусное и полезное блюдо, подходящее для диетического и детского питания. Нежные и сочные тефтели готовятся в сметанном соусе и могут подаваться с любым гарниром.
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- рис отварной — 4-5 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- подсолнечное масло — 20 мл;
- базилик сушёный — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте и очистите одну луковицу и куриное филе. Пропустите их через мясорубку.
- Добавьте отварной рис, посолите и тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
- Сформируйте тефтели и выложите их в кипящую воду. Варите 10-12 минут.
- Очистите и промойте одну луковицу и морковь. Натрите морковь на тёрке, а лук мелко нарежьте.
- Выложите овощи в сковороду с подсолнечным маслом и слегка обжарьте. Затем добавьте немного бульона, в котором варились тефтели, и тушите до мягкости.
- Размешайте сметану с мукой, чтобы не было комочков. Выложите смесь в сковороду с овощами и влейте 200 мл бульона.
- Добавьте соль и сушёный базилик по вкусу.
- Выложите тефтели в соус и накройте сковороду крышкой. Тушите на небольшом огне 10-15 минут.
Тефтели из куриного фарша готовы. Подавайте их с картофельным пюре, кашей или макаронами. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ Biser Todorov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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