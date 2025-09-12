Картофель на пару: парадокс, когда лень рождает шедевр здоровья
Хотите приготовить гарнир, который не только сохраняет максимум полезных веществ, но и не требует много усилий? Картофель на пару — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.
Что понадобится?
- Картофель — 0,5 кг
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Зелень — 3 г
- Вода — 0,5 л
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала тщательно промойте картофель под проточной водой, используя щеточку для овощей. Очистите клубни очень тонко — лучше всего это сделать с помощью картофелечистки. Крупные клубни разрежьте на 2-4 части, а мелкие можно оставить целыми или разрезать пополам.
Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль. Положите картофель на специальную сетку для варки на пару (подойдет и дуршлаг или сито), установите её в кастрюлю так, чтобы овощи не касались воды. Накройте крышкой. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума — вода должна слегка кипеть. Варите картофель около 30 минут.
Готовый картофель переложите в глубокую миску, добавьте сливочное масло и посыпьте свежей зеленью.
Этот картофель отлично подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе.
