Картофель на пару: парадокс, когда лень рождает шедевр здоровья

Хотите приготовить гарнир, который не только сохраняет максимум полезных веществ, но и не требует много усилий? Картофель на пару — отличный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.

Что понадобится?

Картофель — 0,5 кг

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Зелень — 3 г

Вода — 0,5 л

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала тщательно промойте картофель под проточной водой, используя щеточку для овощей. Очистите клубни очень тонко — лучше всего это сделать с помощью картофелечистки. Крупные клубни разрежьте на 2-4 части, а мелкие можно оставить целыми или разрезать пополам.

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте соль. Положите картофель на специальную сетку для варки на пару (подойдет и дуршлаг или сито), установите её в кастрюлю так, чтобы овощи не касались воды. Накройте крышкой. Когда вода закипит, уменьшите огонь до минимума — вода должна слегка кипеть. Варите картофель около 30 минут.

Готовый картофель переложите в глубокую миску, добавьте сливочное масло и посыпьте свежей зеленью.

Этот картофель отлично подойдет как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе.