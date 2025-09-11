Нежная курица без усилий: интрига, которая раскроет семейный секрет ужина

Представьте: ароматная курица, которая тает во рту, и при этом готовится без лишних усилий! Этот рецепт идеален для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя полдня на кухне. А еще он полезный и нравится даже детям. Давайте разберемся, как приготовить курицу в пароварке шаг за шагом.

Ингредиенты

Куриные ножки: 6 шт. (или другие части, но ножки — самые сочные).

Чеснок: 6 зубчиков.

Соль: по вкусу.

Перец: по вкусу.

Сухие специи для курицы: по вкусу.

Итальянские травы: по вкусу.

Оливковое масло: 3 ч. л. (можно заменить растительным, но оливковое вкуснее).

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Возьмите 6 куриных ножек — они получаются особенно вкусными, но подойдут и другие части. Очистите чеснок и пропустите через пресс (по 1 зубчику на ножку). В миске смешайте чеснок с солью, перцем, специями для курицы и итальянскими травами.

Добавьте оливковое масло (0,5 ч. л. на ножку) и перемешайте до потрясающего аромата. Промойте ножки и обсушите полотенцем. Обваляйте ножки в смеси, накройте пленкой и маринуйте в холодильнике минимум 30 минут (чем дольше, тем лучше).

Выложите ножки в пароварку вместе с маринадом и готовьте 50 минут. Готово! Курица выйдет мягкой, ароматной, с нежным вкусом чеснока — не горьким, а просто волшебным.

Советы