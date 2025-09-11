Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курица с грибами
курица с грибами
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:52

Нежная курица без усилий: интрига, которая раскроет семейный секрет ужина

Курица в пароварке с чесноком получается нежной и полезной

Представьте: ароматная курица, которая тает во рту, и при этом готовится без лишних усилий! Этот рецепт идеален для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя полдня на кухне. А еще он полезный и нравится даже детям. Давайте разберемся, как приготовить курицу в пароварке шаг за шагом.

Ингредиенты

  • Куриные ножки: 6 шт. (или другие части, но ножки — самые сочные).
  • Чеснок: 6 зубчиков.
  • Соль: по вкусу.
  • Перец: по вкусу.
  • Сухие специи для курицы: по вкусу.
  • Итальянские травы: по вкусу.
  • Оливковое масло: 3 ч. л. (можно заменить растительным, но оливковое вкуснее).

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Возьмите 6 куриных ножек — они получаются особенно вкусными, но подойдут и другие части. Очистите чеснок и пропустите через пресс (по 1 зубчику на ножку). В миске смешайте чеснок с солью, перцем, специями для курицы и итальянскими травами.

Добавьте оливковое масло (0,5 ч. л. на ножку) и перемешайте до потрясающего аромата. Промойте ножки и обсушите полотенцем. Обваляйте ножки в смеси, накройте пленкой и маринуйте в холодильнике минимум 30 минут (чем дольше, тем лучше).

Выложите ножки в пароварку вместе с маринадом и готовьте 50 минут. Готово! Курица выйдет мягкой, ароматной, с нежным вкусом чеснока — не горьким, а просто волшебным.

Советы

  • Подавайте горячим или холодным — вкусно в любом виде.
  • Гарнир: рис, пюре или овощи (свежие/консервированные).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чем бревас отличается от инжира: цвет, сезон и вкус по данным испанской кухни сегодня в 2:20

Зачем к хамону подают зелёный фрукт — вкус объясняет всё

Инжир и бревас похожи лишь на первый взгляд. Разбираемся, чем они отличаются по вкусу, цвету и сахару и почему оба важны для испанской кухни.

Читать полностью » Кулинарный рецепт: грудинка в рукаве запекается в духовке до сочности сегодня в 2:16

Грудинка в рукаве: когда запекание в духовке ломает все стереотипы о мясе

Нежная грудинка в рукаве — хит для праздника, который тает во рту. Простой рецепт с соусом и специями: готовьте заранее, чтобы удивить гостей!

Читать полностью » Кулинарные эксперты предлагают смешивать рис с горошком и кукурузой после варки сегодня в 1:50

Рис с овощами: парадокс, где скромный гарнир побеждает сложные блюда

Хотите простой гарнир к любому блюду? Рис с овощами — вкусно, быстро и полезно. Идеально для ужина, с возможностью экспериментов с ингредиентами.

Читать полностью » Рецепт вчера в 1:28

Возьмите спагетти и четыре сыра — получается блюдо дороже любой лазаньи

Запеканка "Спагетти на миллион долларов" — это кремовый слой рикотты, четыре вида сыра и мясной соус. Узнайте секрет рецепта, который удивляет вкусом.

Читать полностью » Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде сегодня в 1:27

От обычной грудинки до праздничного шедевра — всего за час на сковороде

Захватывающий рецепт: сочная свиная грудинка в пиве на сковороде! Быстрый способ приготовить нежное мясо для праздника или ужина. Кулинарный секрет ждёт открытия!

Читать полностью » Овощи на сковороде гриль становятся хрустящими и ароматными по кулинарному рецепту сегодня в 0:54

Гриль-сковорода против овощей — парадокс, где простота бьёт рекорды вкуса

Овощи на сковороде гриль — простой и полезный рецепт яркого блюда, которое можно подавать как горячим, так и холодным. Узнайте, как быстро приготовить вкусный гарнир!

Читать полностью » Walmart: бренд Member's Mark завершит переход на натуральные красители до конца года вчера в 0:23

Обычные сладости меняют до неузнаваемости — причина в цвете

Почему крупнейшие бренды так боятся отказаться от синтетических красителей? История Trix и новые эксперименты показывают: яркость важнее, чем вкус.

Читать полностью » Салат Лебединый пух из курицы и пекинской капусты сохраняет нежность сегодня в 0:21

Салат-оборотень: курица и капуста, обещающие простоту, но скрывающие глубину вкуса

Воздушный салат с курицей и пекинской капустой, как лебединый пух. Простой рецепт для лёгкого ужина — ингредиенты, шаги и секреты нежности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Hyundai Motor Group проверяет активы и рассматривает выкуп завода в Петербурге
Спорт и фитнес

Тренер Линдси Вастола назвала главную ошибку при сочетании кардио и силовых упражнений
Наука

Клад римской знати: что поведают 40 монет и другие находки археологов
Садоводство

Садоводы в сентябре высаживают эти 7 луковичных: весной сад станет настоящим произведением искусства
Еда

Кулинары рекомендуют выпекать дрожжевые пирожки с творогом в духовке для золотистой корочки
Туризм

Пещерные церкви Каппадокии отражают историю византийского периода
Туризм

Туристы выбирают Гёреме, Учхисар и Ургюп для проживания в Каппадокии
Культура и шоу-бизнес

Эмилия Кларк и Эдгар Рамирес записали джазовый альбом для фильма "Следующая жизнь"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet