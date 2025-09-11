Нежная курица без усилий: интрига, которая раскроет семейный секрет ужина
Представьте: ароматная курица, которая тает во рту, и при этом готовится без лишних усилий! Этот рецепт идеален для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя полдня на кухне. А еще он полезный и нравится даже детям. Давайте разберемся, как приготовить курицу в пароварке шаг за шагом.
Ингредиенты
- Куриные ножки: 6 шт. (или другие части, но ножки — самые сочные).
- Чеснок: 6 зубчиков.
- Соль: по вкусу.
- Перец: по вкусу.
- Сухие специи для курицы: по вкусу.
- Итальянские травы: по вкусу.
- Оливковое масло: 3 ч. л. (можно заменить растительным, но оливковое вкуснее).
Пошаговое приготовление
Подготовьте продукты. Возьмите 6 куриных ножек — они получаются особенно вкусными, но подойдут и другие части. Очистите чеснок и пропустите через пресс (по 1 зубчику на ножку). В миске смешайте чеснок с солью, перцем, специями для курицы и итальянскими травами.
Добавьте оливковое масло (0,5 ч. л. на ножку) и перемешайте до потрясающего аромата. Промойте ножки и обсушите полотенцем. Обваляйте ножки в смеси, накройте пленкой и маринуйте в холодильнике минимум 30 минут (чем дольше, тем лучше).
Выложите ножки в пароварку вместе с маринадом и готовьте 50 минут. Готово! Курица выйдет мягкой, ароматной, с нежным вкусом чеснока — не горьким, а просто волшебным.
Советы
- Подавайте горячим или холодным — вкусно в любом виде.
- Гарнир: рис, пюре или овощи (свежие/консервированные).
