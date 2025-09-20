Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikimedia Commons by Choe Kwangmo is licensed under CC0 1.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Steam объявил приговор старым Windows: одна ошибка — и вы останетесь без игр

С 2026 года Steam будет поддерживать только 64-битные версии Windows 10 и 11 — Valve

Valve продолжает избавляться от устаревших операционных систем: компания объявила, что с 1 января 2026 года Steam перестанет поддерживать 32-битную версию Windows 10. Это был последний вариант 32-разрядной ОС, который ещё работал с платформой. По данным Valve, доля таких пользователей составляет менее 0,01%, поэтому решение затронет лишь небольшое количество геймеров.

Почему это происходит

Главная причина — технические ограничения. Современные обновления клиента Steam и новые игры уже не могут полноценно работать в условиях 32-битной архитектуры. Поэтому платформа полностью переходит на x64-системы, сохраняя поддержку 64-битной Windows 10 и Windows 11.

Поддержка игр с 32-битной архитектурой сохранится, однако запускаться они будут только на 64-битных ОС.

Ранее, в 2024 году, Valve уже отказалась от Windows 7 и Windows 8, что отражает общий тренд в игровой индустрии — производители всё активнее сокращают поддержку старых систем.

Сравнение версий Windows

Характеристика Windows 10 (32-bit) Windows 10 (64-bit)
Поддержка Steam До 31.12.2025 После 2026 года
ОЗУ (макс.) ~4 ГБ До 2 ТБ (зависит от редакции)
Производительность Ограниченная Полная совместимость с современными играми
Обновления Steam Будут прекращены Продолжатся

Советы шаг за шагом: что делать пользователям

  1. Проверить разрядность своей ОС через "Свойства системы".

  2. Если установлена 32-битная Windows 10, создать резервную копию данных.

  3. Скачать ISO-образ 64-битной Windows 10 или обновиться до Windows 11.

  4. Установить систему "с нуля" — простой апгрейд невозможен.

  5. Установить клиент Steam заново и восстановить библиотеку игр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать переход.
    → Последствие: С 2026 года Steam перестанет обновляться, могут появиться ошибки.
    → Альтернатива: Перейти на 64-битную ОС заранее.

  • Ошибка: Попробовать запустить новые игры на 32-битной системе.
    → Последствие: Низкая производительность или невозможность запуска.
    → Альтернатива: Использовать Windows 10 x64 или Windows 11.

  • Ошибка: Не делать резервные копии при переустановке.
    → Последствие: Потеря сохранений и файлов.
    → Альтернатива: Синхронизировать данные через Steam Cloud или внешний диск.

А что если…

Что будет, если игроки останутся на старой системе? Steam перестанет получать обновления, а через какое-то время перестанут запускаться и отдельные игры, использующие новые библиотеки и сервисы. Фактически 32-битные Windows превратятся в "мертвую зону" для геймеров.

Плюсы и минусы перехода на 64-битные ОС

Плюсы Минусы
Совместимость с современными играми Необходимость переустановки ОС
Доступ к большему объёму оперативной памяти Возможность несовместимости со старым железом
Продолжение поддержки Steam Трата времени на перенос данных
Улучшенная производительность Для старых ПК обновление может быть бесполезным

FAQ

Будут ли работать старые игры после перехода?
Да, 32-битные игры будут запускаться на 64-битных ОС.

Можно ли обновить 32-битную Windows 10 до 64-битной без переустановки?
Нет, нужна полная установка системы.

Поддерживает ли Steam Windows 11?
Да, все версии Windows 11 официально совместимы.

Мифы и правда

  • Миф: "32-битные игры перестанут работать".
    Правда: они будут работать, но только на 64-битных системах.

  • Миф: "Valve отключит аккаунты на 32-битной Windows".
    Правда: аккаунты сохранятся, но клиент Steam перестанет обновляться.

  • Миф: "Обновление до 64-битной версии всегда требует новый компьютер".
    Правда: многие старые процессоры последних 10-15 лет поддерживают x64.

3 интересных факта

  1. Первые 64-битные процессоры для массового рынка появились у AMD ещё в 2003 году.

  2. Microsoft прекратила выпуск 32-битных версий Windows 10 для производителей ПК ещё в 2020 году.

  3. Большинство современных игр требуют минимум 8 ГБ оперативной памяти, что недостижимо на 32-битной ОС.

Исторический контекст

  • 2009 год: Windows 7 стала самой популярной системой для игр.

  • 2015 год: релиз Windows 10 с поддержкой как 32-, так и 64-битных версий.

  • 2020 год: Microsoft прекращает выпуск новых 32-битных сборок Windows 10.

  • 2024 год: Valve завершает поддержку Windows 7 и 8.

  • 2026 год: полный отказ Steam от 32-битных ОС.

