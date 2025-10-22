Игровой календарь, который знает вас лучше друзей: новинка от Valve удивила геймеров
Valve представила экспериментальную функцию "Персональный календарь", которая подбирает игры, потенциально интересные пользователю, и отображает даты их выхода в удобном календарном виде. Нововведение уже доступно для тестирования без необходимости установки бета-версии клиента Steam.
Как работает "Персональный календарь"
По сути, это персонализированный релиз-календарь, в котором собраны игры, релиз которых ожидается в ближайшее время. Алгоритм анализирует интересы пользователя и привычки других игроков со схожим игровым временем, чтобы предложить наиболее релевантные проекты.
"Этот новый вид календаря представляет собой список игр, которые скоро выйдут, фильтрует их, отбирая рекомендуемые для вас, и отображает их по времени, чтобы вы могли легко их увидеть", — поясняют в Valve.
Календарь обновляется ежедневно и отображает не только рекомендации, но и все игры, добавленные пользователем в список желаемого.
Что включает новая функция
Функция объединяет элементы персонализации и управления привычными для Steam инструментами. В ней доступны:
фильтрация по тегам (жанры, темы, режимы игры);
регулировка объёма отображаемых тайтлов - от 10 до 500;
учёт пользовательских фильтров магазина - исключение игр с ранним доступом, игнорируемых продуктов и контента для взрослых;
интеграция с "Списком желаемого", где сохраняются уже отмеченные игры.
Календарь выглядит как динамическая лента предстоящих событий — даты релизов, начало предзаказов и тестовых периодов.
Как участвовать в тестировании
Чтобы попробовать функцию, достаточно перейти на специальную страницу в Steam. Авторизация обязательна только для использования интерактивных рекомендаций и синхронизации данных с личным профилем.
Valve не ограничивает тест бета-клиентом, поэтому новинку могут оценить все пользователи платформы. Компания уже собирает отзывы сообщества, чтобы улучшить механику фильтрации и точность алгоритмов рекомендаций.
Почему Valve запускает "Персональный календарь"
Главная цель — улучшить видимость новых релизов и сделать взаимодействие со Steam более персонализированным. Сегодня на платформе ежедневно появляется сотни новых проектов, и пользователи часто пропускают интересные тайтлы. Новый календарь помогает решить эту проблему.
"Мы хотим, чтобы пользователи могли заранее планировать свои покупки и не упускали релизы, которые действительно им подходят", — отмечают представители команды Steam Labs.
Система рекомендаций основывается на данных о поведении игроков — например, какие игры они покупают, во что играют чаще всего и какие жанры предпочитают. На основе этих данных формируется индивидуальный "график" релизов.
Сравнение: старые и новые инструменты рекомендаций Steam
|Функция
|Описание
|Персонализация
|Список желаемого
|Игры, отмеченные вручную
|Минимальная
|Дайджест рекомендаций
|Алгоритмическая подборка по интересам
|Средняя
|Персональный календарь
|Ежедневный календарь релизов и советов
|Максимальная
Почему календарь может стать ключевым инструментом
В отличие от списка желаемого, календарь ориентирован не только на уже выбранные игры, но и на аналогичные релизы, которые могут заинтересовать пользователя. Это создаёт эффект "живой витрины" и помогает разработчикам продвигать новые проекты.
Valve рассчитывает, что эта функция увеличит взаимодействие игроков с контентом, а студии получат более точную и органичную аудиторию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорировать настройки фильтрации.
• Последствие: календарь может показывать нерелевантные или нежелательные игры.
• Альтернатива: настроить теги и ограничения по контенту в настройках Steam.
• Ошибка: не войти в учётную запись при тестировании.
• Последствие: календарь не сможет использовать данные профиля и историю игр.
• Альтернатива: авторизоваться для получения персональных рекомендаций.
А что если календарь станет постоянной функцией
Если эксперимент окажется успешным, Valve может интегрировать "Персональный календарь" в основное меню Steam наряду со "Списком желаемого" и разделом "Что нового". Вероятно, календарь появится и в мобильном приложении, чтобы пользователи могли следить за релизами в любом месте.
Плюсы и минусы новой функции
|Плюсы
|Минусы
|Удобный обзор предстоящих релизов
|Возможны неточные рекомендации на старте
|Автоматическое обновление каждый день
|Требуется авторизация
|Гибкие фильтры и настройки
|Пока нет интеграции с внешними календарями
|Совмещение списка желаемого и рекомендаций
|Работает в тестовом режиме
FAQ
Как включить "Персональный календарь"?
Перейдите на специальную страницу Steam и войдите в свой аккаунт. Тестирование не требует бета-версии клиента.
Можно ли скрывать нежелательные игры?
Да, система учитывает фильтры магазина и игнорируемые тайтлы.
Как часто обновляется календарь?
Раз в сутки — чтобы пользователи всегда видели актуальные даты релизов.
Мифы и правда
Миф: календарь подставляет рекламные игры.
Правда: алгоритм использует только данные о предпочтениях пользователей и списках желаемого.
Миф: новинка доступна только в Steam Beta.
Правда: функция тестируется на обычной версии Steam.
Миф: календарь заменит список желаемого.
Правда: он лишь дополняет его, показывая даты релизов и похожие проекты.
Исторический контекст
• 2019 — запуск Steam Labs с экспериментальными функциями рекомендаций.
• 2021 — появление персональных витрин и динамических дайджестов.
• 2025 — начало тестирования функции "Персональный календарь".
3 интересных факта
-
Steam ежедневно обновляет более 10 000 тегов и категорий, влияющих на рекомендации.
-
Алгоритмы рекомендаций используют машинное обучение на основе более чем 200 параметров.
-
Около 65% пользователей Steam хотя бы раз добавляли игры в список желаемого — теперь эти данные станут частью календаря.
