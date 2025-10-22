Игровой календарь, который знает вас лучше друзей: новинка от Valve удивила геймеров

Valve представила экспериментальную функцию "Персональный календарь", которая подбирает игры, потенциально интересные пользователю, и отображает даты их выхода в удобном календарном виде. Нововведение уже доступно для тестирования без необходимости установки бета-версии клиента Steam.

Как работает "Персональный календарь"

По сути, это персонализированный релиз-календарь, в котором собраны игры, релиз которых ожидается в ближайшее время. Алгоритм анализирует интересы пользователя и привычки других игроков со схожим игровым временем, чтобы предложить наиболее релевантные проекты.

"Этот новый вид календаря представляет собой список игр, которые скоро выйдут, фильтрует их, отбирая рекомендуемые для вас, и отображает их по времени, чтобы вы могли легко их увидеть", — поясняют в Valve.

Календарь обновляется ежедневно и отображает не только рекомендации, но и все игры, добавленные пользователем в список желаемого.

Что включает новая функция

Функция объединяет элементы персонализации и управления привычными для Steam инструментами. В ней доступны:

фильтрация по тегам (жанры, темы, режимы игры);

регулировка объёма отображаемых тайтлов - от 10 до 500;

учёт пользовательских фильтров магазина - исключение игр с ранним доступом, игнорируемых продуктов и контента для взрослых;

интеграция с "Списком желаемого", где сохраняются уже отмеченные игры.

Календарь выглядит как динамическая лента предстоящих событий — даты релизов, начало предзаказов и тестовых периодов.

Как участвовать в тестировании

Чтобы попробовать функцию, достаточно перейти на специальную страницу в Steam. Авторизация обязательна только для использования интерактивных рекомендаций и синхронизации данных с личным профилем.

Valve не ограничивает тест бета-клиентом, поэтому новинку могут оценить все пользователи платформы. Компания уже собирает отзывы сообщества, чтобы улучшить механику фильтрации и точность алгоритмов рекомендаций.

Почему Valve запускает "Персональный календарь"

Главная цель — улучшить видимость новых релизов и сделать взаимодействие со Steam более персонализированным. Сегодня на платформе ежедневно появляется сотни новых проектов, и пользователи часто пропускают интересные тайтлы. Новый календарь помогает решить эту проблему.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли заранее планировать свои покупки и не упускали релизы, которые действительно им подходят", — отмечают представители команды Steam Labs.

Система рекомендаций основывается на данных о поведении игроков — например, какие игры они покупают, во что играют чаще всего и какие жанры предпочитают. На основе этих данных формируется индивидуальный "график" релизов.

Сравнение: старые и новые инструменты рекомендаций Steam

Функция Описание Персонализация Список желаемого Игры, отмеченные вручную Минимальная Дайджест рекомендаций Алгоритмическая подборка по интересам Средняя Персональный календарь Ежедневный календарь релизов и советов Максимальная

Почему календарь может стать ключевым инструментом

В отличие от списка желаемого, календарь ориентирован не только на уже выбранные игры, но и на аналогичные релизы, которые могут заинтересовать пользователя. Это создаёт эффект "живой витрины" и помогает разработчикам продвигать новые проекты.

Valve рассчитывает, что эта функция увеличит взаимодействие игроков с контентом, а студии получат более точную и органичную аудиторию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать настройки фильтрации.

• Последствие: календарь может показывать нерелевантные или нежелательные игры.

• Альтернатива: настроить теги и ограничения по контенту в настройках Steam.

• Ошибка: не войти в учётную запись при тестировании.

• Последствие: календарь не сможет использовать данные профиля и историю игр.

• Альтернатива: авторизоваться для получения персональных рекомендаций.

А что если календарь станет постоянной функцией

Если эксперимент окажется успешным, Valve может интегрировать "Персональный календарь" в основное меню Steam наряду со "Списком желаемого" и разделом "Что нового". Вероятно, календарь появится и в мобильном приложении, чтобы пользователи могли следить за релизами в любом месте.

Плюсы и минусы новой функции

Плюсы Минусы Удобный обзор предстоящих релизов Возможны неточные рекомендации на старте Автоматическое обновление каждый день Требуется авторизация Гибкие фильтры и настройки Пока нет интеграции с внешними календарями Совмещение списка желаемого и рекомендаций Работает в тестовом режиме

FAQ

Как включить "Персональный календарь"?

Перейдите на специальную страницу Steam и войдите в свой аккаунт. Тестирование не требует бета-версии клиента.

Можно ли скрывать нежелательные игры?

Да, система учитывает фильтры магазина и игнорируемые тайтлы.

Как часто обновляется календарь?

Раз в сутки — чтобы пользователи всегда видели актуальные даты релизов.

Мифы и правда

Миф: календарь подставляет рекламные игры.

Правда: алгоритм использует только данные о предпочтениях пользователей и списках желаемого.

Миф: новинка доступна только в Steam Beta.

Правда: функция тестируется на обычной версии Steam.

Миф: календарь заменит список желаемого.

Правда: он лишь дополняет его, показывая даты релизов и похожие проекты.

Исторический контекст

• 2019 — запуск Steam Labs с экспериментальными функциями рекомендаций.

• 2021 — появление персональных витрин и динамических дайджестов.

• 2025 — начало тестирования функции "Персональный календарь".

3 интересных факта