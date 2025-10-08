Война началась не в шутке: кто устроил цифровую бомбардировку Steam, Riot и Epic
7 октября тысячи пользователей по всей России столкнулись с проблемами в работе Steam и ряда других онлайн-сервисов. Жалобы поступают из разных регионов, а причиной инцидента эксперты называют масштабную DDoS-атаку на инфраструктуру игровых платформ.
География и масштаб сбоев
По данным сервисов мониторинга "Сбой.рф" и Downdetector.su, наибольшее число жалоб поступило из крупных городов — Москвы (19%), Свердловской области (9%), Санкт-Петербурга (7%), Новосибирской области (6%) и Красноярского края (6%).
Всего за сутки зафиксировано более 5 тысяч обращений от пользователей. Основные проблемы связаны с недоступностью магазина Steam, невозможностью загрузить ранее купленные игры, а также сбоями в работе инвентаря и социальных функций платформы.
"Не открывается магазин, не загружаются игры, пропал инвентарь — просто висит соединение", — делятся пользователи в комментариях под отчётами сервисов мониторинга.
Под ударом не только Steam
По информации издания PlayGround, неполадки затронули не только Steam, но и Riot Games, Epic Games Store, а также ряд других крупных онлайн-платформ.
Сервис TCPShield, занимающийся защитой сетевой инфраструктуры, сообщил, что 7 октября на их системы обрушилась серия DDoS-атак, включая разновидность TCP Carpet Bomb - агрессивную технику перегрузки серверов путём генерации огромного числа соединений за короткий промежуток времени.
Подобные перебои также наблюдались у EA, Call of Duty, Marvel Rivals и даже у стримингового сервиса Hulu.
Возможные виновники и причины атаки
Инсайдер vxdb в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что за атакой может стоять кибергруппа AISURU, известная по прошлым акциям против игровых компаний и стриминговых сервисов. Пока официального подтверждения этой версии нет, однако специалисты отмечают, что стиль атаки и используемые инструменты действительно похожи на предыдущие действия AISURU.
Мировое распространение проблемы
Сообщения о сбоях поступают не только из России, но и из Европы и Азии. Пользователи жалуются на перебои в работе PlayStation Network, AWS (Amazon Web Services) и Cloudflare. Эти компании предоставляют часть инфраструктуры, обслуживающей крупные игровые и мультимедийные сервисы, поэтому сбой одной цепочки мог привести к цепной реакции.
Как развивались события
|Время (по МСК)
|Событие
|Утро 7 октября
|Пользователи начали массово жаловаться на недоступность Steam
|09:30
|Мониторинговые сервисы зафиксировали более 3000 жалоб
|10:15
|Сбои распространились на Riot Games и Epic Games Store
|11:00
|TCPShield сообщил о серии DDoS-атак
|12:30
|Отмечены кратковременные перебои в работе PlayStation Network и AWS
|После 13:00
|Началось постепенное восстановление сервисов
|К вечеру
|Доступ к Steam частично восстановлен, но остаточная нагрузка сохраняется
Что известно о типе атаки
TCP Carpet Bomb - разновидность DDoS-атаки, при которой злоумышленники создают лавину запросов к множеству IP-адресов в пределах одной сети. Это делает традиционные фильтры неэффективными, так как трафик выглядит "распределённым" и правдоподобным.
По данным TCPShield, атака была масштабной и носила глобальный характер, затронув инфраструктуру сразу нескольких дата-центров.
Реакция компаний
На момент публикации Valve (владелец Steam) не выпустила официального комментария, однако пользователи сообщают, что работа магазина и загрузок постепенно восстанавливается. В сообществе Riot Games также подтвердили, что их серверы подверглись атаке, но в течение дня большинство функций вернулись в норму.
Советы пользователям: как действовать при массовых сбоях
-
Проверяйте статус сервисов. Для этого подойдут сайты вроде downdetector.su или "Сбой.рф".
-
Не переустанавливайте игры и не сбрасывайте клиент. Проблема не в вашем устройстве, а на стороне серверов.
-
Избегайте сторонних VPN. При массовых DDoS-атаках это может только ухудшить соединение.
-
Подождите несколько часов. В большинстве случаев восстановление сервисов занимает 3-6 часов.
-
Подпишитесь на официальные каналы Valve, Riot и Epic Games - там публикуются обновления о статусе серверов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка многократно перезапустить Steam во время сбоя.
Последствие: временная блокировка аккаунта из-за подозрительной активности.
Альтернатива: дождаться восстановления серверов и проверить статус на официальных платформах.
-
Ошибка: использование пиратских серверов в ожидании восстановления.
Последствие: риск заражения устройства вредоносным ПО.
Альтернатива: дождаться возобновления работы официальных источников.
А что если атаки повторятся?
Эксперты считают, что серия атак может иметь пробный характер. Если AISURU или схожие группы проверяют уязвимость сетей, то повторные инциденты возможны уже в ближайшие недели.
Многие компании усиливают DDoS-защиту, сотрудничая с крупными облачными провайдерами и применяя распределённые фильтры трафика.
Плюсы и минусы масштабных атак для индустрии
|Плюсы
|Минусы
|Повышение внимания к кибербезопасности
|Нарушение доступа миллионов пользователей
|Тестирование устойчивости серверов
|Возможные потери данных или транзакций
|Развитие систем защиты
|Репутационные риски для компаний
FAQ
Почему Steam перестал работать утром 7 октября?
Сервера столкнулись с последствиями масштабной DDoS-атаки, которая временно перегрузила сеть.
Что за группа AISURU?
Неофициальное киберсообщество, специализирующееся на атаках на игровые и медийные сервисы.
Пострадали ли данные пользователей?
На данный момент утечек персональных данных не зафиксировано. Проблема носила сетевой характер.
Когда полностью восстановят работу Steam?
По данным TCPShield, большинство сервисов вернулись в норму, но остаточные проблемы могут сохраняться до конца дня.
Интересные факты
• DDoS-атаки на Steam происходят регулярно: в 2023 году фиксировалось до 15 крупных инцидентов.
• Атака TCP Carpet Bomb используется редко, из-за высокой сложности её организации.
• Подобные акции часто совпадают с крупными релизами игр — вероятно, целью было вызвать максимальный эффект.
Исторический контекст
Масштабные DDoS-атаки на игровые платформы не новы: аналогичные сбои происходили в 2016 и 2022 годах. Однако нынешний инцидент стал одним из крупнейших по числу затронутых сервисов — от Steam до PlayStation Network.
Инцидент вновь показал, насколько уязвима глобальная игровая инфраструктура и как единичная атака может повлиять на миллионы пользователей по всему миру.
