Не пускает вообще: у Steam глобальный сбой — пострадала и Свердловская область

Вечер, идеально подходящий для игр, для многих пользователей из Свердловской области закончился разочарованием. Игроки не смогли войти в свои аккаунты Steam - один из крупнейших игровых сервисов столкнулся со сбоем, сообщили читатели URA. RU.

"Не пускает в аккаунт"

Проблема оказалась массовой. Один из геймеров рассказал агентству:

"Мы все с разных регионов играем. Хотели провести выходной за играми, а меня и друга просто не пускает в аккаунт".

По словам пользователей, сбой затронул не только авторизацию, но и доступ к библиотеке игр. Многие сообщают, что система зависает на этапе входа или выдаёт сообщение об ошибке соединения.

Масштаб проблемы

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-платформ, сбои в Steam зафиксированы по всей России. Всплеск жалоб пришёлся на ночь с 12 на 13 октября - именно тогда резко возросло количество сообщений о неполадках.

Проблемы наблюдаются не только у российских пользователей — аналогичные жалобы поступают из Европы и Азии. Официальных комментариев от компании Valve, управляющей платформой, пока нет.

Что известно сейчас

Пока неизвестно, когда сервис восстановит стабильную работу. Эксперты предполагают, что проблемы могли быть вызваны перегрузкой серверов или временными сбоями в сети авторизации.

Пользователям советуют дождаться официального устранения неполадок и не пытаться менять настройки доступа вручную, чтобы не усугубить ситуацию.