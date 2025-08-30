Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Boeing T-43A
© airliners.net by John Davies - CYOW Airport Watch is licensed under GNU Free Documentation License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:28

Самолет ВВС США NT-43A RATT55 показался над Невадой: такого зрелища не ожидал никто

Фотограф заснял редкий самолёт ВВС США NT-43A RATT55 над базой Грум-Лейк в Неваде

На одном из самых закрытых полигонов ВВС США в Неваде недавно был замечен редкий гость — NT-43A RATT55. Этот самолёт, созданный на базе Boeing 737-200, является уникальной испытательной платформой для проверки радиолокационной и инфракрасной заметности.

13 августа 2025 года авиационный фотограф Михал Рокита сумел заснять, как машина с позывным SABRE98 вылетела с аэродрома Грум-Лейк, выполнила несколько кругов и вернулась обратно. Видео было снято с вершины Тикабу — единственного общедоступного места, откуда можно наблюдать за секретной базой.

Почему RATT55 так важен

NT-43A — это не просто модифицированный Boeing. Это один из самых закрытых самолётов ВВС США, предназначенный для замеров сигнатур малозаметных платформ в реальных условиях. Такие данные невозможно получить только на наземных полигонах.

Во время августовского вылета самолёт несколько раз отрабатывал посадку на полосу №32, а затем зарулил в гигантский ангар №18. Именно это здание долгие годы вызывало споры: в нём можно разместить любой известный самолёт США.

От учебного самолёта до уникальной платформы

История RATT55 началась в 1970-х, когда Boeing поставил ВВС США 19 навигационных учебных самолётов T-43A "Gator". Эти машины десятилетиями обучали штурманов работе с различными системами навигации.

К началу 2010-х почти все T-43 были списаны, но один борт с серийным номером 73-1155 сохранили. Его превратили в испытательный самолёт NT-43A, установив массивные композитные обтекатели спереди и сзади для размещения современных радаров и сенсоров. С тех пор эта машина стала мгновенно узнаваемой и по сей день остаётся в строю.

Роль в современных программах

RATT55 не раз появлялся в сопровождении B-2 Spirit и других малозаметных самолётов на полигонах Невады и Калифорнии. В 2025 году его роль выросла ещё больше — Грум-Лейк стал временной площадкой для вылетов F-117A Nighthawk, где RATT55 собирал критически важные данные для будущих систем воздушного боя.

Иногда самолёт выполняет и межштатные перелёты. Так, в мае 2025 года он летал в Арканзас и Техас под позывным Stormy 29, сделав остановку для дозаправки в Амарилло.

Технические особенности

NT-43A унаследовал от своего предшественника Boeing T-43A размеры: длину 30,4 м и размах крыльев почти 30 м. Он оснащён двумя двигателями Pratt & Whitney JT8D-9A, однако огромные обтекатели с оборудованием ухудшили аэродинамику. Несмотря на это, его задачи не связаны со скоростью или дальностью, а сосредоточены на точном сборе данных во время длительных полётов до шести часов.

Взгляд в будущее

Наблюдатели уверены: замена для NT-43A уже готовится. Испытательные полёты Boeing 737-700 (N712JM), связанного с Управлением оперативного потенциала ВВС и Sierra Nevada Corporation, намекают на возможного преемника.

Пока же NT-43A RATT55 остаётся единственной действующей платформой такого типа, продолжая играть ключевую роль в американских программах малозаметности и испытаниях будущих боевых самолётов.

