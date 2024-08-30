Мастерство прожарки: как на ощупь определить степень готовности стейка, не разрезая его

Не все знают, что определить степень прожарки мяса можно буквально на ощупь, без специальных приборов. Этот простой навык может сделать вас настоящим мастером на кухне.
Если перед вами мясо Raw или Blue rare, оно будет приготовлено лишь снаружи, оставаясь слегка теплым внутри. Для определения такой прожарки соедините большой и указательный палец, расслабьте руку и надавите на участок между большим пальцем и основанием ладони. Ощущения будут такими же, как при прикосновении к такому стейку.
Стейк Rare, обжаренный снаружи и красный внутри, легко распознать, сжав вместе большой и указательный пальцы. На ощупь мясо будет похоже на напряженную мышцу.
Если вам попался Medium Rare, стейк без крови, но с розовым соком, просто соедините большой и средний пальцы. Мышца будет такая же, как при прикосновении к такому стейку.
Прожарка Medium, когда внутри светло-розовый сок, напоминает ощущение от сжатия большого и безымянного пальцев вместе.
Well-done, практически лишенный сока и очень плотный, можно узнать по жесткости мышцы при сжатии большого пальца и мизинца.
Фото: flickr.com/woodleywonderworks (CC BY 2.0 license)
В Японии тайфун "Шаньшань" унёс жизни четырех человек, 104 травмированы
Мощнейший за последние годы тайфун "Шаньшань" продолжает разрушительный путь на японском острове Кюсю. Вызванные им оползни и обрушение зданий стали причиной смерти как минимум четырех человек, более сотни местных жителей получили травмы различной степени тяжести, двое числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.
В Новой Зеландии скончался король маори
На семидесятом году жизни скончался король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, сообщает местный телеканал RNZ. Как говорят представители правящей семьи, монарх ушёл в мирно, в окружении родных.
Певица Аллегрова получает большие гонорары благодаря любви поклонников — музкритик
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил большие гонорары певицы Ирины Аллегровой любовью аудитории.
За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза
С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.