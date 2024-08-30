Мастерство прожарки: как на ощупь определить степень готовности стейка, не разрезая его

Не все знают, что определить степень прожарки мяса можно буквально на ощупь, без специальных приборов. Этот простой навык может сделать вас настоящим мастером на кухне.

Если перед вами мясо Raw или Blue rare, оно будет приготовлено лишь снаружи, оставаясь слегка теплым внутри. Для определения такой прожарки соедините большой и указательный палец, расслабьте руку и надавите на участок между большим пальцем и основанием ладони. Ощущения будут такими же, как при прикосновении к такому стейку.

Стейк Rare, обжаренный снаружи и красный внутри, легко распознать, сжав вместе большой и указательный пальцы. На ощупь мясо будет похоже на напряженную мышцу.

Если вам попался Medium Rare, стейк без крови, но с розовым соком, просто соедините большой и средний пальцы. Мышца будет такая же, как при прикосновении к такому стейку.

Прожарка Medium, когда внутри светло-розовый сок, напоминает ощущение от сжатия большого и безымянного пальцев вместе.

Well-done, практически лишенный сока и очень плотный, можно узнать по жесткости мышцы при сжатии большого пальца и мизинца.

Фото: flickr.com/woodleywonderworks (CC BY 2.0 license)