Один поворот лопаткой — и всё пропало: как не убить стейк до подачи

Приготовить стейк дома так, чтобы он получился не хуже ресторанного, — испытание даже для опытных кулинаров. Казалось бы, всё просто: взять хорошее мясо, разогреть сковороду и прожарить кусок до нужной степени. Но на практике один лишний поворот лопаткой или неправильная температура могут испортить даже самый качественный отруб. Разберёмся, как добиться идеального результата и не пересушить мясо.

Почему хороший стейк не требует сложностей

Профессионалы утверждают: вкус мяса — главный герой блюда, а не соус или маринад. Качественный стейк из мраморной говядины или вырезки самодостаточен. Всё, что ему нужно, — правильная термическая обработка, соль и терпение. Секрет не в специях, а в умении сохранить соки и подчеркнуть естественный вкус.

Кулинары пользуются простым, но точным правилом — 3-3-2-2. Эта формула позволяет достичь нужной прожарки без сложных термометров и догадок, если строго следовать шагам.

Как работает правило 3-3-2-2

Разогрейте чугунную сковороду или гриль до температуры около 170°C. Добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Выложите стейк толщиной 1,5-2,5 см и жарьте ровно 3 минуты с одной стороны. Переверните мясо и готовьте ещё 3 минуты. Снова переверните стейк и обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны.

Такое поочерёдное обжаривание запускает реакцию Майяра — химический процесс, при котором аминокислоты взаимодействуют с сахарами, образуя золотистую корочку и насыщенный аромат. Именно она делает стейк "стейком", а не просто жареным мясом.

После приготовления мясу нужно дать "отдохнуть" под фольгой около 5 минут. За это время сок равномерно распределится, и стейк останется сочным при нарезке.

Таблица сравнения степеней прожарки