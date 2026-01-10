Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:12

Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России

С 1 января 2026 года в России изменились правила учёта ухода за детьми в страховом стаже, и это уже привело к реальному росту выплат для части пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Фонд пересчитал пенсии для 400 тысяч матерей, воспитавших пятерых и более детей. Основная часть перерасчётов проведена без заявлений — в проактивном порядке.

Что изменилось в правилах учёта стажа

С начала 2026 года в стране сняли ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Ранее действовало правило: засчитывались периоды ухода только за четырьмя детьми, при этом общий объём не мог превышать шести лет. Теперь возможность учёта этих периодов расширилась, и многодетные матери, которые ухаживали за пятью и более детьми, получили право на перерасчёт пенсии.

Изменение затрагивает женщин, для которых уход за детьми занимал значительную часть жизни, но не отражался полностью в трудовом стаже. Фактически речь идёт о расширении механизма, который напрямую влияет на размер страховой пенсии, поскольку начисление зависит от учтённого стажа и пенсионных коэффициентов.

Как проходит перерасчёт и сколько женщин уже получили прибавку

Социальный фонд России сообщил, что перерасчёт проведён уже в отношении 400 тысяч женщин. В ведомстве уточнили, что работа ведётся в приоритетном порядке, включая праздничные дни, поскольку речь идёт о категории граждан, которые имеют право на увеличение выплат в результате законодательных изменений.

"Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин. Работа ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни", — говорится в сообщении Социального фонда России.

В фонде подчеркнули, что большинство перерасчётов проводится проактивно, то есть без подачи заявления. Это означает, что женщинам не нужно самостоятельно доказывать право на перерасчёт, если необходимые данные уже есть в распоряжении фонда.

Почему заявления не нужны — и как оформить перерасчёт, если он не сделан

Глава Социального фонда Сергей Чирков пояснил, что для проактивной работы сотрудники отделений формировали списки многодетных матерей, имеющих право на перерасчёт, на основании имеющихся данных. Такой подход позволяет ускорить процесс и охватить как можно больше женщин без бюрократических процедур.

При этом тем, кто ещё не давал согласия на перерасчёт или не обращался самостоятельно, фонд предлагает воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" или обратиться в клиентскую службу Соцфонда. Для женщин, выходящих на пенсию уже после 1 января 2026 года, периоды ухода за детьми будут засчитываться автоматически.

