Как офисным привычкам добавить движения и снять нагрузку со спины
Каждый, кто проводит рабочий день за компьютером, рискует столкнуться с болями в спине, нарушением осанки и снижением тонуса. Но, как напоминает фитнес-тренер Сергей Нитченко, даже простые привычки помогут предотвратить последствия сидячего образа жизни.
С чего начать — утро
Эксперт советует начинать день с лёгкой зарядки. Несколько простых упражнений разогреют мышцы и подготовят организм к рабочей нагрузке. Это не о тренировке в спортзале — достаточно 5-7 минут растяжки, приседаний или вращений плечами.
Что делать в течение дня
Не сидите за столом часами. Каждые 1-1,5 часа делайте короткую паузу:
- встаньте и пройдитесь;
- сделайте махи руками и ногами;
- покрутите шеей;
- разомните запястья;
- выполните несколько наклонов вперёд и назад.
По словам Нитченко, такие лёгкие движения улучшают кровообращение и снижают нагрузку на позвоночник.
Ходьба — это тоже тренировка
Тренер отдельно подчёркивает важность ежедневной ходьбы пешком. Пусть это будет прогулка на обед или путь от метро до дома без общественного транспорта — это мягкая нагрузка, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему.
