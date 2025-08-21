Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник за работой
Сотрудник за работой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:35

Как офисным привычкам добавить движения и снять нагрузку со спины

Фитнес-тренер Сергей Нитченко: короткие перерывы и зарядка помогают при сидячей работе

Каждый, кто проводит рабочий день за компьютером, рискует столкнуться с болями в спине, нарушением осанки и снижением тонуса. Но, как напоминает фитнес-тренер Сергей Нитченко, даже простые привычки помогут предотвратить последствия сидячего образа жизни.

С чего начать — утро

Эксперт советует начинать день с лёгкой зарядки. Несколько простых упражнений разогреют мышцы и подготовят организм к рабочей нагрузке. Это не о тренировке в спортзале — достаточно 5-7 минут растяжки, приседаний или вращений плечами.

Что делать в течение дня

Не сидите за столом часами. Каждые 1-1,5 часа делайте короткую паузу:

  • встаньте и пройдитесь;
  • сделайте махи руками и ногами;
  • покрутите шеей;
  • разомните запястья;
  • выполните несколько наклонов вперёд и назад.

По словам Нитченко, такие лёгкие движения улучшают кровообращение и снижают нагрузку на позвоночник.

Ходьба — это тоже тренировка

Тренер отдельно подчёркивает важность ежедневной ходьбы пешком. Пусть это будет прогулка на обед или путь от метро до дома без общественного транспорта — это мягкая нагрузка, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения с резиновой лентой для груди: программа Ноама Тамира и Кей Феттерс сегодня в 6:10

Отжимания доводят до выгорания: альтернатива, которая спасает мышцы

Отжимания надоели? Попробуйте комплекс с резиновой лентой: 6 упражнений, которые сделают грудные мышцы сильнее и разнообразят вашу тренировку.

Читать полностью » Аэробика, йога и тай-чи улучшают сон и снижают усталость при фибромиалгии — врач Кхандельвал сегодня в 5:50

Когда тело отказывается слушаться: как физкультура спасает от постоянной боли

Может ли движение облегчить хроническую боль? Узнайте, какие упражнения действительно помогают при фибромиалгии и как начать тренироваться без риска.

Читать полностью » Тренер Сара Тейлор назвала главные барьеры для плюс-сайз спортсменов сегодня в 5:10

Спортзал против больших тел: правила, о которых молчат

Как сделать тренировки комфортными для plus-size? Советы экспертов: от экипировки и защиты от натираний до адаптации упражнений и поиска мотивации.

Читать полностью » Фитнес-тренер Алисия Мартин назвала упражнения против дряблости рук сегодня в 4:50

Три минуты в день — и руки снова выглядят подтянутыми

Дряблость рук — не приговор. Учёные назвали 5 главных причин, а тренер показала простую технику отжиманий, которая реально помогает вернуть упругость.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу: новички должны начинать становую тягу с лёгких весов и техники сегодня в 4:11

Всего один приём со штангой — и становая тяга идёт с чистого старта

Тяжёлый день: атлетов ждёт становая тяга по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1. Как правильно выбрать вес и сохранить технику — советы для всех уровней.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо рассказала, какие способы фиксации эспандера к двери подходят для домашних тренировок сегодня в 4:10

Домашний фитнес на грани: одна ошибка с эспандером обойдётся слишком дорого

Хотите превратить дверь в надёжный тренажёр? Три проверенных способа крепления эспандера дома помогут сделать тренировки безопасными и эффективными.

Читать полностью » Медики объяснили, как упражнения с гантелями поддерживают здоровье позвоночника сегодня в 3:50

Слабая спина крадёт годы жизни: упражнения, которые спасают

Пара гантелей и двадцать минут — этого достаточно, чтобы укрепить спину, улучшить осанку и избежать боли. Раскрываем 6 упражнений для здоровья.

Читать полностью » Кроссфит: базовый комплекс «Фрэн» выполняется за 10 минут и меньше сегодня в 3:19

Этот комплекс называют визиткой кроссфита — попробуйте, если хватит смелости

Знаковая тренировка "Фрэн" в кроссфите проверяет скорость, силу и стратегию. Как адаптировать её под свой уровень и пройти быстрее 10 минут?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru