Как офисным привычкам добавить движения и снять нагрузку со спины

Каждый, кто проводит рабочий день за компьютером, рискует столкнуться с болями в спине, нарушением осанки и снижением тонуса. Но, как напоминает фитнес-тренер Сергей Нитченко, даже простые привычки помогут предотвратить последствия сидячего образа жизни.

С чего начать — утро

Эксперт советует начинать день с лёгкой зарядки. Несколько простых упражнений разогреют мышцы и подготовят организм к рабочей нагрузке. Это не о тренировке в спортзале — достаточно 5-7 минут растяжки, приседаний или вращений плечами.

Что делать в течение дня

Не сидите за столом часами. Каждые 1-1,5 часа делайте короткую паузу:

встаньте и пройдитесь;

сделайте махи руками и ногами;

покрутите шеей;

разомните запястья;

выполните несколько наклонов вперёд и назад.

По словам Нитченко, такие лёгкие движения улучшают кровообращение и снижают нагрузку на позвоночник.

Ходьба — это тоже тренировка

Тренер отдельно подчёркивает важность ежедневной ходьбы пешком. Пусть это будет прогулка на обед или путь от метро до дома без общественного транспорта — это мягкая нагрузка, которая поддерживает сердечно-сосудистую систему.