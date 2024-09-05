Ставропольский суд приговорил троих фигурантов дела о сожжении Нового Завета

Суд вынес решение по делу троих молодых людей, которые публично сожгли Библию во дворе дома в Новоалександровске. Об этом прокуроры Ставропольского края сообщили изданию "Лента.ру".

Молодые люди признаны виновными по статьям 213 (хулиганство) и 148 (публичные действия, выражающие неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих) Уголовного Кодекса РФ. Один из них получил наказание в виде двух лет исправительной колонии, второй — 2 года и 2 месяца, а третий — 1 год и 10 месяцев условно.

По материалам суда, инцидент произошел в мае. Трое подростков подожгли Новый Завет из хулиганских побуждений и религиозной ненависти, после чего разместили видеоматериалы своих действий в интернете.

Фото: commons.wikimedia.org/ John-Mark Kuznietsov