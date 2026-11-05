Ставрополье вводит обязательные требования для доступности гостиниц и музеев

В Ставропольском крае изменят правила доступа в гостиницы, санатории и музеи для людей с инвалидностью. Дума региона поддержала соответствующий законопроект, который вводит конкретные требования к инфраструктуре: от организации бесплатной парковки до установки систем информационной навигации.

Помимо технических решений, закон предусматривает обязательную помощь персонала при сопровождении гостей с ограниченными возможностями. Эти меры призваны расширить возможности реабилитации и сделать туристические услуги в регионе более доступными.

Как пояснили в пресс-службе краевой думы, документ приводит региональное законодательство о доступной среде в соответствие с федеральными нормами и Стратегией развития туризма до 2035 года. Председатель Думы Любовь Маковская отметила, что цель изменений — создать условия, при которых любой посетитель региона сможет чувствовать себя свободно.