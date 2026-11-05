Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ставропольский край, Ставрополь. Триумфальная арка. Тифлисские Ворота
Ставропольский край, Ставрополь. Триумфальная арка. Тифлисские Ворота
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:44

Ставрополье вводит обязательные требования для доступности гостиниц и музеев

В Ставропольском крае изменят правила доступа в гостиницы, санатории и музеи для людей с инвалидностью. Дума региона поддержала соответствующий законопроект, который вводит конкретные требования к инфраструктуре: от организации бесплатной парковки до установки систем информационной навигации.

Помимо технических решений, закон предусматривает обязательную помощь персонала при сопровождении гостей с ограниченными возможностями. Эти меры призваны расширить возможности реабилитации и сделать туристические услуги в регионе более доступными.

Как пояснили в пресс-службе краевой думы, документ приводит региональное законодательство о доступной среде в соответствие с федеральными нормами и Стратегией развития туризма до 2035 года. Председатель Думы Любовь Маковская отметила, что цель изменений — создать условия, при которых любой посетитель региона сможет чувствовать себя свободно.

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Море снова открывают для туристов: на курортах ОАЭ разрешили купаться после нефтяного загрязнения 03.11.2026 в 12:54

Туристы на побережье Персидского залива начинают возвращаться к привычному отдыху на фоне постепенного улучшения экологической обстановки в эмирате.

Читать полностью » Скорость — всего 40 км/ч, зато польза огромная: чем живёт необычный поезд в горах Китая 03.11.2026 в 9:59

Поезд 5633 представляет собой уникальный микс традиций, сельского быта и общения, привлекая все больше туристов.

Читать полностью » Регионы почти не отстали от столицы: Минтранс назвал четыре самых семейных аэропорта России 02.11.2026 в 15:44

Аэропорты оценили по 47 критериям, включая комнаты матери и ребенка, игровые зоны и безбарьерную среду

Читать полностью » Авиакомпании подсчитали выгоду от стройных пассажиров: в расчетах нашли слабое место 27.10.2026 в 17:28

Эксперт по гражданской авиации Виктор Горбачев прокомментировал NewsInfo информацию о влиянии веса пассажиров на расход топлива самолетом.

Читать полностью » Цены на авиабилеты готовятся к новому взлету: сразу несколько факторов ударят по кошелькам пассажиров 20.10.2026 в 16:34

Эксперт по гражданской авиации Олег Смирнов прокомментировал NewsInfo прогнозируемый в будущем году резкий рост цен на авиабилеты.

Читать полностью » Волки все чаще выходят к людям из леса: шанс на спасение связан с неожиданным способом 16.10.2026 в 18:00

Эксперт по туризму Дмитрий Алешкин рассказал NewsInfo о шансах столкнуться в лесу с волком.

Читать полностью » Опавшая листва скрывает опасность: осенью гадюку в лесу можно заметить слишком поздно 05.10.2026 в 17:54

Зооинженер Наталья Базаркина рассказала NewsInfo, как вести себя при встрече со змеей в лесах центра России.

Читать полностью » Осеннее тепло дает клещам дополнительное время: где они могут переждать первые холода 02.10.2026 в 11:35

Энтомолог Юрий Гниненко объяснил NewsInfo, почему клещи еще могут представлять угрозу в городах.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Цветам тесно, но за окном уже ноябрь: какие комнатные растения всё-таки пора переселить
Гости уже на пороге, а духовка ещё холодная: какая начинка превращает слойки в сытную закуску
Пресс не обязан болеть вместе со спиной: какие упражнения укрепляют корпус без скручиваний
Ржаной хлеб здесь играет главную роль: что добавить к красной рыбе для яркой закуски
Машина остаётся на ходу, но экран просит настройки: что происходит с аккаунтами китайских авто
Три продукта, а вкус совсем не простой: чем заправить салат с копчёной птицей и огурцами
Тыкву не обязательно резать на кусочки: внутри неё получается осенний десерт с нежной начинкой
Технологии
Бело-оранжевые спасатели вышли на службу: военные Аргентины получили шесть вертолётов Bell
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet