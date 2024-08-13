Ипотека под 0,1%: российские застройщики предлагают уникальные условия

По данным РИА "Новости", около 85% застройщиков в Московском регионе начали предлагать покупателям сниженные ставки по ипотеке, сообщила руководитель отдела ипотеки компании "Бест-Новострой" Надежда Стаднюк.

Она отметила, что более 70% застройщиков предоставляют льготные ипотечные ставки на срок от двух до пяти лет. По сравнению с июнем, количество таких программ увеличилось на треть.

Эксперт пояснила, что большинство компаний предлагают ставки на короткий срок с минимальной процентной ставкой в 0,1%, а на весь срок — не менее 12%, при условии субсидирования от девелопера.

Рост числа подобных предложений связан с завершением программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и обновлением условий семейной и IT-ипотеки.

Стаднюк также отметила, что застройщики активизировались в разработке программ со сниженной ставкой в ожидании отмены льготных программ.

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