Кто чаще всего приезжает в Россию: топ-6 стран по числу туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала статистику въездного туризма за первое полугодие 2025 года, показав, какие страны стали новыми лидерами по числу туристов, посещающих Россию.

Лидеры рейтинга

Китай — 317,8 тыс. туристов.

Турция — 30,8 тыс.

Туркмения — 26,5 тыс.

В топ-6 впервые вошли Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не попадали даже в двадцатку основных стран-поставщиков туристов.

Как изменился рынок

Ещё несколько лет назад главными источниками турпотока в Россию были страны Европы и США. Сейчас группы из Европы приезжают, но это единичные заявки, отмечают в АТОР.

Общие показатели

По данным Пограничной службы ФСБ:

С января по июнь 2025 года Россию с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев.

Это на 7,6% больше, чем за тот же период 2024 года.

Однако до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают.