Олег Белов Опубликована сегодня в 21:29

Кто чаще всего приезжает в Россию: топ-6 стран по числу туристов

Саудовская Аравия и ОАЭ впервые вошли в топ-6 стран по турпотоку в Россию — АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала статистику въездного туризма за первое полугодие 2025 года, показав, какие страны стали новыми лидерами по числу туристов, посещающих Россию.

Лидеры рейтинга

  • Китай — 317,8 тыс. туристов.
  • Турция — 30,8 тыс.
  • Туркмения — 26,5 тыс.

В топ-6 впервые вошли Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не попадали даже в двадцатку основных стран-поставщиков туристов.

Как изменился рынок
Ещё несколько лет назад главными источниками турпотока в Россию были страны Европы и США. Сейчас группы из Европы приезжают, но это единичные заявки, отмечают в АТОР.

Общие показатели
По данным Пограничной службы ФСБ:

  • С января по июнь 2025 года Россию с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев.
  • Это на 7,6% больше, чем за тот же период 2024 года.

Однако до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают.

