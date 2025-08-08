Кто чаще всего приезжает в Россию: топ-6 стран по числу туристов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала статистику въездного туризма за первое полугодие 2025 года, показав, какие страны стали новыми лидерами по числу туристов, посещающих Россию.
Лидеры рейтинга
- Китай — 317,8 тыс. туристов.
- Турция — 30,8 тыс.
- Туркмения — 26,5 тыс.
В топ-6 впервые вошли Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не попадали даже в двадцатку основных стран-поставщиков туристов.
Как изменился рынок
Ещё несколько лет назад главными источниками турпотока в Россию были страны Европы и США. Сейчас группы из Европы приезжают, но это единичные заявки, отмечают в АТОР.
Общие показатели
По данным Пограничной службы ФСБ:
- С января по июнь 2025 года Россию с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев.
- Это на 7,6% больше, чем за тот же период 2024 года.
Однако до уровня 2019 года показатели пока не дотягивают.
