Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Секрет студийного велоспорта: как превратить домашнюю тренировку в драйв-сессию

Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой

Поездки на велотренажёре в зале или дома — это отличный способ поддерживать форму и настроение. Неудивительно, что такие занятия из года в год становятся всё популярнее: они позволяют одновременно укреплять мышцы, развивать выносливость и снимать стресс. Причём вовсе не обязательно платить за дорогие студийные тренировки — при грамотном подходе полноценное занятие можно устроить прямо у себя дома.

Настройка велосипеда перед началом

Перед тем как нажать на педали, важно правильно отрегулировать тренажёр. От этого зависит не только комфорт, но и безопасность. Седло должно быть выставлено на уровне бедра, а руль — примерно на том же уровне или чуть выше. Если посадка выбрана неправильно, нагрузка распределяется неравномерно, что повышает риск травмы и снижает эффективность тренировки.

Каденс, сопротивление и нагрузка

Велотренажёр позволяет играть с двумя основными параметрами: скоростью вращения педалей (каденсом) и сопротивлением. Чем выше каденс, тем быстрее крутятся ноги, а значит, возрастает интенсивность. Сопротивление же имитирует подъём в гору: чем выше показатель, тем сложнее движение. Именно комбинация этих параметров позволяет менять уровень сложности и прорабатывать разные группы мышц.

"Каденс — это скорость, с которой вы едете, её ещё называют RPM", — пояснил инструктор по велоспорту Дэвид Робертсон.

Чтобы ориентироваться в нагрузке, часто используют шкалу субъективного восприятия усилий — RPE. На отметке "1" человек чувствует лёгкую прогулку, на "10" — максимальное напряжение, при котором невозможно сказать ни слова. Если во время тренировки дыхание сбилось слишком сильно при рекомендованном уровне 3-4, значит, стоит немного снизить скорость или сопротивление.

Позиции тела во время тренировки

Внутри одной тренировки можно менять не только скорость и нагрузку, но и положение тела:

  1. Первая позиция — сидя. Обычно используется для быстрых отрезков, когда каденс превышает 100 оборотов в минуту.

  2. Вторая позиция — лёгкий подъём над седлом. Она требует работы корпуса и подходит для умеренной скорости (70-90 оборотов).

  3. Третья позиция — тяжёлый подъём. В этом положении руки тянутся вперёд к концу руля, корпус наклоняется, а бёдра остаются над седлом.

Такая смена положений делает тренировку более разнообразной и приближает её к ощущениям от езды на улице.

Как избежать ошибок и дискомфорта

Новички часто сталкиваются с болью в спине после первых занятий. Обычно это связано с неправильной настройкой велосипеда или отсутствием привычки держать корпус в тонусе. Чтобы избежать неприятных ощущений, важно уделить внимание технике и постепенно увеличивать нагрузку. Дополнительно можно укреплять мышцы кора, которые помогают держать осанку во время езды.

Домашняя тренировка на 30 минут

Эксперт по велотренировкам и сооснователь студий SoulCycle и Flywheel Рут Цукерман предложила простую схему, которая заменяет полноценное занятие в клубе. Тренировка занимает всего полчаса и включает интервалы с чередованием быстрых отрезков и "подъёмов в гору". Такой формат позволяет одновременно прокачать мышцы ног и улучшить выносливость.

Заниматься по этой программе можно 2-3 раза в неделю. Со временем вы заметите, что для поддержания того же уровня усилий приходится добавлять сопротивление — это показатель прогресса.

Атмосфера зала у вас дома

Чтобы тренировка не казалась скучной, можно создать правильное настроение с помощью музыки. Подбирайте энергичные треки и старайтесь крутить педали в ритм, ускоряясь на припеве. Такой приём помогает держать темп и приближает атмосферу к занятиям в студии.

