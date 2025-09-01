Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:30

Велотренажёр против скручиваний: неожиданный ответ в борьбе с жиром

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США

По-настоящему избавиться от лишнего жира в области живота можно не бесконечными скручиваниями, а регулярными тренировками на велотренажёре. Кардионагрузка помогает уменьшить висцеральный жир, укрепить сердце и при этом сохранить мышечную массу. Главное — сочетать разные форматы занятий: равномерную езду и интервалы. Такой подход не только расходует калории, но и ускоряет обмен веществ.

Равномерная езда

Новичкам рекомендуется начинать постепенно. По данным Фонда борьбы с артритом, достаточно крутить педали по пять минут трижды в день, чтобы привыкнуть к нагрузке. Со временем важно выходить на полноценные занятия: минимум 30 минут умеренной езды пять-шесть раз в неделю.

Ориентироваться можно по пульсу — он должен составлять 50-70 % от максимального значения. Ещё один способ — "разговорный тест", о котором говорят рекомендации Министерства здравоохранения США: если во время тренировки можно спокойно разговаривать, но не петь — нагрузка умеренная. Если же дыхание сбивается уже через несколько слов, значит, тренировка интенсивная.

Даже если нет возможности уделить полчаса сразу, занятия можно разбить на три подхода по 10 минут — результат для здоровья и фигуры будет не хуже.

Велотренажёр для похудения

Чтобы процесс похудения шёл быстрее, нужно повышать нагрузку. Когда привычный умеренный темп перестанет быть проблемой, стоит дважды в неделю проводить тренировки с более высоким сопротивлением. В этом случае оптимальная длительность — 20-30 минут, а пульс должен подниматься до 75-85 % от максимального.

Определить максимальный пульс просто: из 220 вычитается ваш возраст. Так, для 45-летнего человека показатель будет равен 175 ударам в минуту. Более точную оценку можно получить при помощи специального тестирования в фитнес-клубе.

Подобные интенсивные сессии сопровождаются активным потоотделением и учащённым дыханием, но именно они помогают быстрее уменьшить объёмы в талии.

Интервальные тренировки

Постепенная езда — хорошее начало, но настоящий жиросжигающий эффект дают интервалы. По данным Американского совета по физическим упражнениям, HIIT-тренировки помогают тратить больше калорий за меньшее время и стимулируют выработку гормонов, отвечающих за расщепление жира.

Однако выполнять интервалы ежедневно не стоит — достаточно 2-3 раз в неделю. В остальные дни лучше ограничиться умеренной нагрузкой, иначе организм рискует перегреться и потерять силы.

Как выполнять интервалы

  1. Разминка: 5-10 минут лёгкой езды для разогрева суставов и постепенного повышения пульса.

  2. Работа: 1-2 минуты максимально интенсивного кручения педалей с высоким сопротивлением.

  3. Восстановление: переход на лёгкий темп на 1-2 минуты, пока дыхание не станет ровнее.

  4. Повтор: чередовать напряжение и отдых 10-15 раз.

  5. Заминка: завершить тренировку 3-5 минутами спокойной езды.

Если стандартный вариант кажется тяжёлым, интервалы можно сократить до 30 секунд. А для более опытных — увеличить интенсивные отрезки до 5-10 минут, оставляя между ними короткие паузы для восстановления. Такой метод позволяет "сжечь" максимум калорий всего за одно занятие.

Велотренажёр — удобный и доступный способ избавиться от жира в области живота, улучшить выносливость и сделать тело более подтянутым. Главное — чередовать разные форматы тренировок и сохранять регулярность.

