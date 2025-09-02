Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Сколько километров вы проезжаете на самом деле — расчёт, который удивит

Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре

Езда на велотренажёре — удобный способ заниматься спортом в помещении, особенно если на улице плохая погода или не хватает времени на полноценную тренировку на свежем воздухе. Современные модели чаще всего оснащены экраном, на котором отображаются скорость, время, дистанция и даже количество сожжённых калорий. Но если у вас более простая или старая модель, некоторые показатели можно рассчитать самостоятельно.

Как устроены велотренажёры

Большинство новых тренажёров имеют встроенные датчики: скорость, пройденные мили, пульс, программы тренировок и даже ориентировочные калории. Однако на более бюджетных или старых устройствах таких функций может не быть. Особенно часто отсутствие данных о дистанции можно заметить в зале на велосипедах для групповых занятий.

Впрочем, это легко исправить — достаточно знать скорость и время тренировки. Ведь формула проста: расстояние = скорость x время. Также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, чтобы не делать вычисления вручную.

Как рассчитать мили на велотренажёре

  1. Начните крутить педали и постарайтесь поддерживать постоянную скорость.

  2. Посмотрите показания спидометра. Обычно скорость отображается в милях в час. Допустим, вы едете со скоростью 10 миль/ч.

  3. Переведите часы в минуты. В одном часе 60 минут, значит, при скорости 10 миль/ч одну милю вы проедете за 6 минут (60 ÷ 10).

  4. Определите дистанцию за минуту. Для этого разделите скорость на 60. В примере: 10 ÷ 60 = 0,167 мили в минуту.

  5. Проверьте расчёты. Установите таймер на рассчитанное время и проедьте эту дистанцию, стараясь не снижать темп.

  6. Помните: если вы уменьшаете скорость, время для достижения нужной дистанции автоматически увеличивается.

Таким образом, поддержание стабильного темпа — ключевой момент при самостоятельном расчёте дистанции.

Велотренажёр и здоровье

Согласно исследованию 2018 года, велотренажёры и беговые дорожки — самые популярные устройства для тренировок дома и в фитнес-залах. Причина проста: они обеспечивают доступную и эффективную кардионагрузку.

Циклические тренировки помогают:
• укреплять сердце и лёгкие,
• контролировать вес,
• повышать выносливость,
• сжигать калории.

По данным Harvard Health Publishing, получасовая езда на среднем темпе позволяет сжечь около 200-300 калорий. При более высокой интенсивности эта цифра увеличивается до 300-470 калорий.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют взрослым заниматься минимум 150 минут в неделю в среднем темпе или 75 минут — в интенсивном. Для ориентира: при умеренной нагрузке вы сможете разговаривать, но не петь, а при высокой — сможете произносить только короткие фразы.

Для чего считать мили

Подсчёт расстояния особенно полезен тем, кто тренируется для марафонов или велозаездов — это помогает отслеживать прогресс. Но для большинства людей гораздо важнее не количество миль, а интенсивность и регулярность занятий. Главное — слушать своё тело, держать пульс в норме и постепенно увеличивать нагрузку.

