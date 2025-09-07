Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие на велотренажере
Занятие на велотренажере
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

30 минут педалей — и тело меняется: неожиданный эффект домашних тренировок

Тиффани Беренберг: как велотренировки помогают укрепить нижнюю часть тела

Катание на улице полезно для здоровья, но оно подходит не всем: не каждый уверен в себе на дороге, да и погода часто вносит коррективы в планы. При этом есть альтернатива — домашний велотренажёр, который позволяет тренироваться в комфортных условиях и получать те же бонусы для сердца, мышц и настроения.

Польза велотренажёра для суставов

Велотренажёр даёт нагрузку без ударного воздействия, что делает его щадящим для суставов. Именно поэтому врачи нередко используют велоезды в реабилитационных программах после травм или при проблемах с коленями и бедрами.

"Велотренировки щадят тело, потому что это упражнение с замкнутой цепью — педали фиксированы, и нагрузка меньше", — сказала тренер Даян Циумис.

Укрепление мышц ног

Регулярные тренировки помогают улучшить подвижность суставов и развить силу мышц. При увеличении сопротивления нагрузка ложится на квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы и икры.

"Движение помогает смазывать суставы, поддерживая кости. А сопротивление развивает мышцы нижней части тела", — отметила тренер Тиффани Беренберг.

Исследования показывают: велотренировки уменьшают скованность и снижают болевые ощущения при остеоартрите.

Сжигание калорий

Тем, кто хочет похудеть, домашний велосипед может стать хорошим помощником. По данным Harvard Health, за 30 минут умеренной езды человек весом 70 кг тратит около 250 калорий, а при более интенсивной нагрузке — свыше 400. При этом регулировка сопротивления позволяет увеличивать интенсивность без ускорения темпа.

Удобство и гибкость

Главный плюс домашних велотренажёров — независимость от погоды и времени. Можно выбрать короткую разминку или полноценную часовую тренировку, настроить нагрузку под рельеф и цель: будь то "подъём в гору", восстановление или работа на выносливость.

"Рельеф диктует сопротивление, так что каждый раз можно создавать свой собственный маршрут", — пояснила Даян Циумис.

Развитие выносливости

Регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды, а также улучшают мышечную выносливость. В отличие от уличной езды, на тренажёре нельзя "катиться по инерции" — мышцы работают постоянно.

Безопасность

Дорожные риски и автомобильное движение — серьёзный минус уличного велоспорта. Домашние тренировки полностью исключают опасность ДТП и позволяют заниматься без лишнего стресса.

Польза для психики

Физическая активность снижает уровень тревожности и депрессии. Всего 15 минут на велотренажёре уменьшают уровень кортизола — гормона стресса.

Социальный аспект

Современные приложения и онлайн-занятия делают велотренировки не только индивидуальным, но и групповым процессом. Можно подключаться к прямым эфиро­вым классам или соревноваться с друзьями, даже если уровень подготовки у всех разный.

"Если вы крутите педали с другом разного уровня, тренажёр позволит заниматься вместе, но в своём темпе", — сказала менеджер по обучению Эмили Бут.

Лучшие модели для дома

• Peloton Bike — $1445
• Echelon Connect EX-5 — $799,99
• Sunny Health & Fitness Belt Drive — $365,74

Пример тренировки на 30 минут

Тренер Тиффани Беренберг предлагает схему:
• Разминка — 2-3 мин (RPE 2-3)
• Постепенный рост нагрузки — 7 мин (RPE 4-8)
• Восстановление — 1 мин (RPE 2-3)
• Стабильный темп — 5 мин (RPE 4-6)
• Восстановление — 1 мин (RPE 2-3)
• Рост нагрузки — 7 мин (RPE 4-8)
• Восстановление — 1 мин (RPE 2-3)
• Пороговая нагрузка — 3 мин (RPE 7-8)
• Заминка — 2-3 мин (RPE 0-1)

Такое занятие сочетает развитие выносливости, силы и контроля над дыханием.

