онкобольной рак больница
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:04

Статины и их неожиданная роль: как лекарства от холестерина снижают риск колоректального рака

Статины снижают риск колоректального рака у пациентов с ВЗК — исследование

Статины, известные своим эффектом в снижении уровня холестерина, могут также снижать риск развития колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Это стало возможным благодаря исследованию ученых из Цзилиньского университета, которые проанализировали данные почти 640 тысяч пациентов. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Влияние статинов на риск колоректального рака

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ, объединив данные семи наблюдательных исследований и девяти независимых выборок. Они сравнили частоту колоректального рака у пациентов с ВЗК, принимающих статины, и тех, кто их не использовал. В целом прием статинов был связан с понижением риска колоректального рака примерно на 23%.

"Исследования с более высоким методологическим качеством показали, что эффект был выражен сильнее — снижение риска достигало 35 процентов", — говорится в результатах.

Особенно заметным этот эффект оказался при длительном наблюдении. В исследованиях, где пациентов отслеживали более пяти лет, защитный эффект был статистически значимо выше. Это предполагает, что статины могут иметь накопительный эффект, возможно, благодаря их противовоспалительным и противоопухолевым свойствам.

Противовоспалительное и противоопухолевое действие

Хотя исследование показало ассоциацию между приемом статинов и снижением риска колоректального рака, ученые подчеркивают, что это не доказанный причинно-следственный эффект.

Тем не менее, результаты исследования поддерживают гипотезу о потенциальной химиопрофилактической роли статинов для группы людей, у которых изначально есть повышенный риск развития колоректального рака, таких как пациенты с ВЗК.

