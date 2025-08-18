Побочные эффекты статинов часто исчезают без отмены лечения

Серьёзные осложнения от приёма статинов — препаратов для снижения холестерина — возникают крайне редко, а многие нежелательные реакции можно скорректировать, не отменяя лечение. Об этом рассказала кардиолог, специалист по доказательной медицине и эксперт телеканала "Доктор" Ксения Омельяненко.

Когда не стоит паниковать

"Например, на начальном этапе лечения может повышаться уровень печёночных ферментов. Если ферменты поднялись с 30 до 60, это не повод отменять препарат. Мы просто наблюдаем, и обычно через несколько месяцев всё возвращается в норму", — пояснила врач.

Мышечные боли и миопатия

Одним из самых частых страхов пациентов является миопатия — поражение мышц. Однако тяжёлая форма осложнения, рабдомиолиз, встречается лишь в 14 случаях на миллион пациентов.

По словам Омельяненко, боль и слабость в мышцах нередко связаны не с действием самого препарата, а с эффектом ноцебо, когда организм реагирует на ожидаемую проблему.

Мнение других специалистов

Руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России Марат Ежов ранее отмечал, что самым частым побочным эффектом от приёма статинов остаются боли в скелетных мышцах, особенно в крупных мышечных группах.