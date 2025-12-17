Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мышечная боль
Мышечная боль
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

Спасение для тех, кто не переносит статины: учёные нашли способ заблокировать побочный эффект

Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI

Мышечная боль и слабость остаются одной из самых частых причин, по которым пациенты отказываются от терапии статинами, несмотря на их доказанную пользу для сердца и сосудов. Новое исследование проливает свет на молекулярные процессы, стоящие за этим побочным эффектом. Его результаты опубликованы в научном журнале Journal of Clinical Investigation и дополняют представления о том, почему популярные препараты могут вызывать хронический дискомфорт.

Почему статины остаются под вопросом

Статины на протяжении десятилетий считаются базовыми препаратами для снижения уровня холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Их назначают миллионам людей по всему миру, часто в рамках пожизненной терапии. При этом часть пациентов сталкивается с миалгией, мышечной слабостью и ощущением постоянной усталости, что снижает приверженность лечению.

До сих пор механизмы развития статиновой миопатии оставались предметом научных споров. Существовали гипотезы о нарушении энергетического обмена в мышцах и влиянии на митохондрии, однако убедительных молекулярных доказательств было немного. Новая работа исследователей Колумбийского университета позволила уточнить один из ключевых путей формирования этих симптомов.

Роль кальция и рианодинового рецептора

Учёные сосредоточились на рианодиновом рецепторе RyR1 — белке, отвечающем за высвобождение кальция в мышечных клетках. Этот процесс критически важен для нормального сокращения мышц и поддержания их функции. С помощью криоэлектронной микроскопии исследователи изучили, как симвастатин взаимодействует с этим рецептором на структурном уровне.

Выяснилось, что препарат способен связываться с RyR1 и провоцировать открытие кальциевых каналов. В результате в клетках возникает избыточный приток кальция, который ослабляет мышечные волокна и активирует ферменты, разрушающие ткань. Именно этот каскад, по данным авторов работы, приводит к боли, слабости и чувству усталости у части пациентов.

Возможные пути снижения побочных эффектов

Эксперименты на мышах показали, что утечку кальция можно уменьшить с помощью препаратов, уже применяемых при нарушениях кальциевого обмена. Эти средства в настоящее время проходят клинические испытания для лечения редких мышечных заболеваний. Полученные данные указывают на потенциальную возможность их адаптации для пациентов, которым жизненно необходимы статины, но которые плохо переносят терапию.

Исследователи подчёркивают, что выявленный механизм не является единственным в развитии статиновой миопатии. Однако его вклад оценивается как принципиально важный и открывающий перспективы для более безопасного применения широко назначаемых препаратов. Это может изменить подход к лечению пациентов с повышенным риском мышечных осложнений.

