Пять способов убрать статику из одежды без усилий
Многим знакома ситуация: одежда липнет к телу, а волосы "встают дыбом". Особенно часто это случается зимой, когда воздух в помещениях становится слишком сухим. Но есть простые способы справиться с этой проблемой.
Кондиционер для белья
Один из самых доступных вариантов — использование кондиционера. Он делает ткань мягче и снижает трение во время стирки, благодаря чему вещи меньше накапливают заряд. Кондиционер можно добавлять в стиральную машину или развести с водой и распылить на одежду.
Натуральные заменители
Если не хочется использовать бытовую химию, можно попробовать простые натуральные средства:
- листья эвкалипта,
- лимонный сок.
Добавленные в воду во время стирки, они изменяют pH тканей и снижают образование статики.
Влажность воздуха
Сухой воздух — главный "провокатор" статического электричества. Решение — увлажнитель. Особенно он нужен в сезон отопления. Оптимальный уровень влажности для дома — 40-60%.
Материалы одежды
Синтетика (полиэстер, флис, атлас) чаще всего электризуется. Лучше выбирать натуральные ткани — хлопок, лён, шерсть. Или хотя бы комбинировать их с синтетикой, чтобы одежда перестала липнуть и искрить.
Хранение вещей
Даже правильная организация гардероба может помочь:
- металлические вешалки рассеивают заряды,
- к нижнему краю одежды можно прикрепить металлическую скобку.
Итог
Избавиться от статики в одежде просто: достаточно следить за влажностью в доме, выбирать подходящие ткани и использовать небольшие лайфхаки при стирке и хранении вещей.
