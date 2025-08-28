Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:29

Пять способов убрать статику из одежды без усилий

Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество

Многим знакома ситуация: одежда липнет к телу, а волосы "встают дыбом". Особенно часто это случается зимой, когда воздух в помещениях становится слишком сухим. Но есть простые способы справиться с этой проблемой.

Кондиционер для белья

Один из самых доступных вариантов — использование кондиционера. Он делает ткань мягче и снижает трение во время стирки, благодаря чему вещи меньше накапливают заряд. Кондиционер можно добавлять в стиральную машину или развести с водой и распылить на одежду.

Натуральные заменители

Если не хочется использовать бытовую химию, можно попробовать простые натуральные средства:

  • листья эвкалипта,
  • лимонный сок.

Добавленные в воду во время стирки, они изменяют pH тканей и снижают образование статики.

Влажность воздуха

Сухой воздух — главный "провокатор" статического электричества. Решение — увлажнитель. Особенно он нужен в сезон отопления. Оптимальный уровень влажности для дома — 40-60%.

Материалы одежды

Синтетика (полиэстер, флис, атлас) чаще всего электризуется. Лучше выбирать натуральные ткани — хлопок, лён, шерсть. Или хотя бы комбинировать их с синтетикой, чтобы одежда перестала липнуть и искрить.

Хранение вещей

Даже правильная организация гардероба может помочь:

  • металлические вешалки рассеивают заряды,
  • к нижнему краю одежды можно прикрепить металлическую скобку.

Итог

Избавиться от статики в одежде просто: достаточно следить за влажностью в доме, выбирать подходящие ткани и использовать небольшие лайфхаки при стирке и хранении вещей.

