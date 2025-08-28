Синтетика мстит: одежда превращается в генератор маленьких разрядов

Треск, лёгкие удары током и прилипание ткани к телу — знакомые каждому проявления статического электричества. Оно безопасно для здоровья, но способно испортить настроение, внешний вид и даже вывести из строя электронику. Разберёмся, откуда берётся "стрельба" вещей и как её избежать.

Откуда берётся статический заряд

Статическое электричество возникает из-за сухого воздуха и трения тканей. Чем ниже влажность в помещении, тем больше вероятность, что одежда "ударит током".

"Особенно часто это происходит зимой, когда работают отопительные приборы. Нейтрализовать заряд способна влага, поэтому важно контролировать климат дома — проветривать, проводить влажную уборку или включать увлажнитель", — поясняют эксперты.

Оптимальная влажность воздуха: 30-60%. Этот диапазон полезен не только для вещей, но и для здоровья.

Когда вещи "стреляют" чаще всего

В шкафу. Одежда накапливает заряд, если висит на пластиковых вешалках.

Решение: заменить пластиковые плечики на деревянные.

При надевании. Особенно "бьют током" синтетические ткани: акрил, полиэстер, нейлон.

Решение: выбирать натуральные материалы — хлопок, лён, сатин. Металлические броши и украшения тоже снижают риск "выстрелов".

На коврах. Высокий ворс усиливает трение обуви и провоцирует разряд.

Решение: отказаться от ковров с длинным ворсом или сократить их количество.

С волосами. Пластиковые гребни электризуют волосы.

Решение: расчёска из дерева, металла или с натуральной щетиной.

С электроникой. В сухом воздухе заряд скапливается на бытовой технике и может ударить человека.

Решение: увлажнять воздух, убирать синтетические пледы и покрывала с техники.



Как снять напряжение с одежды

Иногда нужно действовать здесь и сейчас. В таких случаях помогут:

Антистатики — готовые аэрозоли для ткани.

Уксус. Развести 1/3 стакана в 2 л воды, подержать вещь 15-20 минут и прополоскать.

Вода. Сбрызнуть ткань из пульверизатора или слегка намочить руки и провести по одежде.

Лак для волос. Распылять с изнанки с расстояния 20-30 см.

Кондиционер для белья. Две ложки на стакан воды — и готов спрей-антистатик. Подходит и для мебели.

Крем или лосьон для тела. Увлажнённая кожа меньше "притягивает" заряд.

Влажные салфетки. Самый быстрый способ справиться с проблемой вне дома.

Главное правило

Избежать статического электричества проще, чем потом бороться с ним. Следите за влажностью в помещении, носите больше натуральных тканей, ухаживайте за кожей и убирайте синтетику из обстановки. А если одежда всё же "стреляет", помогут простые подручные средства.