Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Секонд-хенд
Секонд-хенд
© commons.wikimedia.org by MAKY.OREL is licensed under CC0
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:06

Синтетика мстит: одежда превращается в генератор маленьких разрядов

Почему одежда накапливает статическое электричество и как этого избежать

Треск, лёгкие удары током и прилипание ткани к телу — знакомые каждому проявления статического электричества. Оно безопасно для здоровья, но способно испортить настроение, внешний вид и даже вывести из строя электронику. Разберёмся, откуда берётся "стрельба" вещей и как её избежать.

Откуда берётся статический заряд

Статическое электричество возникает из-за сухого воздуха и трения тканей. Чем ниже влажность в помещении, тем больше вероятность, что одежда "ударит током".

"Особенно часто это происходит зимой, когда работают отопительные приборы. Нейтрализовать заряд способна влага, поэтому важно контролировать климат дома — проветривать, проводить влажную уборку или включать увлажнитель", — поясняют эксперты.

Оптимальная влажность воздуха: 30-60%. Этот диапазон полезен не только для вещей, но и для здоровья.

Когда вещи "стреляют" чаще всего

В шкафу. Одежда накапливает заряд, если висит на пластиковых вешалках.
Решение: заменить пластиковые плечики на деревянные.

При надевании. Особенно "бьют током" синтетические ткани: акрил, полиэстер, нейлон.
Решение: выбирать натуральные материалы — хлопок, лён, сатин. Металлические броши и украшения тоже снижают риск "выстрелов".

На коврах. Высокий ворс усиливает трение обуви и провоцирует разряд.
Решение: отказаться от ковров с длинным ворсом или сократить их количество.

С волосами. Пластиковые гребни электризуют волосы.
Решение: расчёска из дерева, металла или с натуральной щетиной.

С электроникой. В сухом воздухе заряд скапливается на бытовой технике и может ударить человека.
Решение: увлажнять воздух, убирать синтетические пледы и покрывала с техники.

Как снять напряжение с одежды

Иногда нужно действовать здесь и сейчас. В таких случаях помогут:

  • Антистатики — готовые аэрозоли для ткани.
  • Уксус. Развести 1/3 стакана в 2 л воды, подержать вещь 15-20 минут и прополоскать.
  • Вода. Сбрызнуть ткань из пульверизатора или слегка намочить руки и провести по одежде.
  • Лак для волос. Распылять с изнанки с расстояния 20-30 см.
  • Кондиционер для белья. Две ложки на стакан воды — и готов спрей-антистатик. Подходит и для мебели.
  • Крем или лосьон для тела. Увлажнённая кожа меньше "притягивает" заряд.
  • Влажные салфетки. Самый быстрый способ справиться с проблемой вне дома.

Главное правило

Избежать статического электричества проще, чем потом бороться с ним. Следите за влажностью в помещении, носите больше натуральных тканей, ухаживайте за кожей и убирайте синтетику из обстановки. А если одежда всё же "стреляет", помогут простые подручные средства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Демонтаж старых материалов: правила защиты и уборки сегодня в 8:36

Демонтаж не дается даром: ошибка при ремонте, которая может стоить здоровья

Демонтаж старых покрытий в квартире — первый шаг ремонта. Но вместе с пылью и краской в воздух попадают опасные вещества. Узнайте, как защититься.

Читать полностью » Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор сегодня в 7:33

Опасность, о которой забывают при ремонте в хрущевке: почему вам нужен респиратор

Ремонт в хрущёвке кажется обычным делом, но пыль от старых материалов может быть опасной. Разбираем, почему респиратор здесь — обязательная защита.

Читать полностью » Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность сегодня в 6:30

Ненужный риск: что вдыхает человек, делая ремонт без защиты органов дыхания

Ремонт без респиратора кажется мелочью, но строительная пыль и химия опасны. Узнайте, чем грозит отказ от защиты и почему лучше не рисковать.

Читать полностью » Запах новой мебели: почему он может быть опасен для людей и животных сегодня в 5:27

Опасность, которую мы не замечаем: что скрывает заках новой мебели

Запах новой мебели знаком каждому, но это не просто аромат. Он связан с выделением химических веществ. Разбираем, чем это опасно и как себя защитить.

Читать полностью » Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество сегодня в 4:29

Пять способов убрать статику из одежды без усилий

Зимой одежда часто липнет к телу из-за статики. Как увлажнитель, кондиционер или выбор ткани помогут избавиться от проблемы без лишних усилий?

Читать полностью » Ковер на стене в СССР: практическая польза и социальное значение сегодня в 3:25

Символ достатка или вынужденная необходимость: зачем в СССР вешали ковры

Ковры на стенах в СССР были не только модой. Они сохраняли тепло, глушили шум и служили символом достатка. Узнайте, почему традиция была так важна.

Читать полностью » Выбор радиатора для квартиры и дома: основные параметры и характеристики сегодня в 2:21

Неправильный радиатор оставит дом холодным и разорит на счетах

Чтобы зимой дома было тепло, важно правильно выбрать радиатор. Материал, мощность, дизайн и система отопления — ключевые параметры для комфорта.

Читать полностью » Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам сегодня в 1:16

Цветы, которые делают квартиру уютной и не требуют жертв

Хлорофитум, орхидея, сансевиерия и другие растения помогут украсить интерьер и создать уют. Эти цветы красивы и неприхотливы в уходе.

Читать полностью »

Новости
Дом

Какие средства помогают отстирать краску с одежды — обзор эффективных пятновыводителей
Садоводство

Эко-подкормка для герани: мед и Аминосил обеспечат пышное цветение — исследования садоводов
Красота и здоровье

Выберите модный маникюр осени: бургунди, яркий красный и тёмно-синий оттенки
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Каролина Араухо описала трёхэтапную программу тренировки ног
Наука и технологии

Древние шивалингамы найдены при раскопках в Джамму и Кашмире
Авто и мото

Импорт автомобилей из Японии и Кореи на Дальнем Востоке вырос из-за опасений новых ограничений — эксперт Кадаков
Красота и здоровье

Диетолог Михалёва: белый хлеб – скрытая угроза для здоровья – кому стоит исключить из рациона
Туризм

Россияне застряли на Хайнане: около 600 туристов не смогли вылететь из Санья из-за тайфуна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru