В Госдуме предложили ввести в школах спортивную форму в цветах триколора

В учебных заведения общего образования надо ввести единую спортивную форму, в которой будут все цвета российского флага. Такое предложение уже было отправлено Министерству спорта и Министерству просвещения России, информировал агентство РИА Новости российский политический деятель Сергей Колунов, который на данный момент является депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия".
По мнению российского политического деятеля, надо привести к единой системе форму для учащихся в школе для занятий физической культурой. Для новой формы он предложил использовать все три цвета российского флага. Кроме того, он добавил, что важной и неотъемлемой деталью должен быть герб Российской Федерации на верхней части одежды.
Как заявил Сергей Колунов, воплотив это в жизнь, будет ещё раз продемонстрировано, что все мы — граждане Российской Федерации. Помимо этого, новая форма поспособствует ликвидации гонки за модой, когда некоторые учащиеся стараются приобретать дорогостоящую одежду, а у других на это может не быть денежных средств.
Фото: Flickr / MikleRav (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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